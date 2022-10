„Vor der Tür meiner Wohnung in Cala Ratjada kann ich morgens in Unterhose sitzen und einen Kaffee trinken“, sagt Frank Rosin. „Diese Leichtigkeit und Lässigkeit kennzeichnet mein Leben hier auf der Insel. Stellen Sie sich mal vor, das würde ich in Dorsten machen.“

Dorsten, das ist der westfälische Geburtsort des 56-jährigen Kochs, bekannt von seinem seit 2011 mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten, nach ihm benannten Restaurant (in Dorsten-Wulfen) und von seinen zahlreichen Fernsehsendungen (etwa „The Taste“, mittwochs auf SAT.1 oder „Rosins Restaurant“ mit neuer Staffel seit 13. Oktober auf Kabel Eins). Und Cala Ratjada, das ist seine zweite Heimat, wo er nach eigener Aussage viel Zeit verbringt, eine Wohnung besitzt und auch Ferienwohnungen vermietet.

„Meine innere Uhr läuft hier ruhiger“, sagt Frank Rosin. Seit seinem elften Lebensjahr kommt er samt Familie in den Ferien nach Mallorca, als Erwachsener oft mehrfach im Jahr, seit 2014 in sein eigenes Zuhause. „Im Laufe der Jahre habe ich so die Entwicklung der Insel verfolgt, auch was die Gastronomie betrifft. Und ich habe viele Freundschaften geschlossen mit hier lebenden Deutschen, aber natürlich auch Mallorquinern“, sagt er.

Am 7. und 8. Oktober galt es nun, eine dieser Freundschaften, die mit Sternekoch Andreu Genestra, noch weiter zu festigen. Der Mallorquiner und der Westfale sowie ihre jeweiligen Teams kochten freitags im Aromata in Palma und samstags im Restaurant Andreu Genestra in Capdepera ein aufwendiges siebengängiges Menü samt Amuse Gueules und Petits Fours. Eine Melange aus beiden Küchen, aus beiden Ländern, etwa mit einem beliebten Klassiker von Frank Rosin, der Foie gras im Nuss-Schokomantel, oder der Garnele auf Erdnuss-Orangensauce mit Muscheln und Entenbries, einer Spezialität von Andreu Genestra.

Mit drei Kleintransportern und einem neunköpfigen Team auf die Insel gekommen

Die beiden kennen sich seit 2018. „Er kam in mein Restaurant bei Capdepera und wusste, was wir machten und wer ich bin. Ich hingegen kannte ihn nicht. Als ich via Google herausbekam, wer er ist, war mir das ganz schön peinlich“, erzählt Andreu Genestra. Sie verstanden sich auf Anhieb. „Wir sind uns charakterlich sehr ähnlich, haben die gleichen Visionen und Einstellungen zum Beruf“, sagt Frank Rosin. Gemeint ist nicht zuletzt Perfektion und Ehrgeiz. Rosin kam mit drei Kleintransportern und einem neunköpfigen Team auf die Insel – wohlgemerkt für zunächst zwei geplante und dann aufgrund des großen Ansturms auf drei Termine ausgeweitete Events. „Dabei ging es uns nicht ums Geldverdienen, sondern um die Freude am gemeinsamen Kochen“, sagt der Deutsche, der Mitglied des 1997 gegründeten Köchevereins Die Jungen Wilden ist. „Unsere Teams lernten sich kennen, und wir verbrachten eine gute Zeit miteinander.“

Die Lieblingsprodukte des Sternekochs

Seine Lieblingsprodukte auf Mallorca seien ganz klar die Sobrassada und die frischen Fische und Meeresfrüchte – „wir sind schließlich auf einer Insel.“ Rosin genießt sie nicht nur in der gehobenen Gastronomie. „Ein frischer Fisch vom Grill, das reicht mir. Ich mag’s eher bodenständig“, sagt der Sohn eines Großhändlers für Gastronomiebedarf und einer Imbissbuden-Besitzerin, der seine Kochlehre nicht in angesagten Sternetempeln machte, sondern in einem gutbürgerlichen Lokal und der später auf Kreuzfahrtschiffen und bei der Bundeswehr kochte.

Die Lieblingsrestaurants des Sternekochs

Neben den Lokalen von Andreu Genestra und dem von Marc Fosh in Palma gehören auch das Can Simoneta in Canyamel und das Peperoncino in Son Servera zu seinen Lieblingsrestaurants auf der Insel, sagt Frank Rosin. Vor allem aber hat es ihm das Royal in seiner Wahlheimat Cala Ratjada angetan. Dort hat er sogar einen Weinschrank stehen, gefüllt mit eigenen Weinen. „In meinem Dorstener Restaurant bieten wir aus spannenden Weinregionen aus aller Welt 24 Weine an, die in Abstimmung mit meiner Sommelière Susanne Spies und mir extra für uns produziert werden. Wenn ich dann im Royal esse, kann ich einen dieser Weine trinken“, freut sich der 56-Jährige. Doch auch hiesigen Winzern verschließt sich der Genussmensch nicht, wie sein Faible etwa für Weine von Miquel Gelabert zeigt.

Apropos: Susanne Spies wurde schon mehrfach zur Sommelière des Jahres in Deutschland gekürt und arbeitet seit 15 Jahren für Frank Rosin. Auch andere Mitarbeiter sind eine Langzeitbindung mit dem Sternekoch eingegangen. „Mindestens zehn Jahre, aber etliche sind auch schon 25 Jahre dabei – das schweißt zusammen und ich kann mich hundertprozentig auf sie verlassen“, so Rosin.

Zukunftspläne

Das ist auch nötig, da der Chef wegen seiner anderen Verpflichtungen viele Tage des Jahres nicht in seinem Restaurant ist. Gibt es bei so viel Inselliebe und -kenntnis vielleicht den Plan, auch auf Mallorca eines Tages ein Rosin-Restaurant zu starten? „Nein, ich bin mit meinem Restaurant, den TV-Sendungen und meiner ja auch internationalen Beratertätigkeit gut ausgefüllt“, antwortet er. Und fügt doch hinzu: „Aber man soll ja nie nie sagen. Ich bin durchaus ein spontaner Mensch, und wenn einmal alle wichtigen Kriterien passen sollten ...“