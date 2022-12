Durch das Küchenfenster in der Wohnung von Mallorca-Residentin Anja kann man direkt auf den Strand von Can Pastilla blicken. Doch um die Aussicht zu genießen, ist beim MZ-Besuch kaum Zeit. Der Backofen in der kleinen Küche läuft auf Hochtouren. Gleichzeitig sorgen Anja, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, und ihre Freundin und Nachbarin Bernadette Gröflin permanent für Plätzchen-Nachschub. Sie legen Oblaten aus und verteilen den Kokos-Makronen-Teig auf ihnen. Anschließend wandert Plätzchen-Blech für Plätzchen-Blech in den warmgelaufenen Ofen.

Wird aus Spaß Ernst?

„Mein Mann und ich naschen gerne viel. Ich bin allerdings eher so die Köchin. Bernadette wiederum backt sehr gerne. Also habe ich ihr vorgeschlagen, zusammen zu backen, damit sie mich ans Backen heranführt“, erzählt Anja. Als die ersten Plätzchen fertig waren, dachten sich die Freundinnen, dass vielleicht auch andere Residenten typisch deutsche Weihnachtsplätzchen hier auf der Insel vermissen. Sie erstellten spontan einen digitalen Flyer, auf dem sie Vanillekipferl, Kokos-Makronen, Zimtsterne, Engelsaugen und Co. anboten. Darüber hinaus seien auch individuelle Wünsche möglich, stand dort. Den Flyer teilten sie auf Facebook. Es war eher eine Anfrage aus Spaß, um zu sehen, ob es überhaupt Reaktionen gibt. Die gab es. Es dauerte nicht lange, bis per privater Nachricht die ersten Anfragen eintrudelten.

Fünf Kilogramm Plätzchen an einem Wochenende

„Mallorca hat auch tolle eigene Spezialitäten, gerade beim Gebäck. Daher hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass das Angebot so einen Anklang findet. In der Weihnachtszeit vermisst so mancher Resident deutsche Leckereien aber offenbar besonders“, mutmaßt die gelernte Altenpflegerin Anja. Am ersten Wochenende nach der Ankündigung in den sozialen Netzwerken haben die 46-Jährige und ihre 25 Jahre alte, aus der Schweiz stammende Nachbarin Ende November in der heimischen Küche ganze fünf Kilogramm Plätzchen gebacken.

Noch sei die Plätzchen-Back-Aktion, das betonen die beiden immer wieder, für die Frauen nur ein Hobby. Ein Gewerbe angemeldet oder Ähnliches haben sie deshalb noch nicht. „Man muss ja erst einmal schauen, ob überhaupt Interesse besteht“, findet Gröflin, die als Finanzberaterin arbeitet. Sie könne sich aber gut vorstellen, das Konzept im neuen Jahr mit Torten oder Kuchen auszuweiten, dafür eine Produktionsstätte anzumieten und die Leckereien dann auch ganz offiziell als Betrieb ausliefern zu lassen. Anja, die mittlerweile längst auf den Back-Geschmack gekommen ist, würde sie dabei nach Bedarf ein paar Stunden unterstützen. Doch bis dahin bleibt die Backerei für die Residentinnen, die seit zweieinhalb Jahren auf Mallorca leben, eine Wochenendbeschäftigung.

Derzeit nur auf Vorbestellung

Je nachdem, wie viele Bestellungen in den Tagen davor eingehen, dauert die Back-Aktion dann länger oder kürzer. Momentan backen die Freundinnen nur auf Vorbestellung. Auch auf Sonderwünsche gehen sie ein. „Eine Frau verträgt kein Weizen und keine Eier. Für sie haben wir die Plätzchen mit Dinkelmehl gemacht“, erzählt Gröflin. 200 Gramm sollten die Abnehmer mindestens bestellen, sonst lohnt es sich für die Hobby-Bäckerinnen nicht, den Ofen anzuschmeißen. Alle Sorten kosten gleich viel. Für die 200-Gramm-Tüte zahlen Kunden 7 Euro, der Kilopreis liegt bei 30 Euro. Nur im Fall von Sonderwünschen, die besondere Zutaten erfordern, ist bei der Abholung in Can Pastilla ein Aufschlag zu zahlen.

Vor allem deutschsprachige Residenten ab 40 Jahren würden sich bei den beiden melden. Bei den Kunden, die die ersten Plätzchen in Auftrag gegeben hatten, seien die Süßigkeiten der beiden Auswanderinnen gut angekommen. „Das tolle Feedback hat uns sehr motiviert weiterzumachen“, erzählt Anja. Die beiden üben sich schon an Leckereien, die man das ganze Jahr über snacken kann, etwa Hafer-Bananen-Kekse.