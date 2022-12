Diese Weihnachtsmärkte gibt es noch auf Mallorca

Mehrere der größeren Weihnachtsmärkte auf Mallorca wie der im Pueblo Español oder der auf dem Gelände der Showbühne Son Amar sind mittlerweile beendet, aber es gibt weiterhin etliche Märkte und Veranstaltungen, bei denen es winterlich-weihnachtlich zugeht. Ein sehr beliebter Weihnachtsmarkt musste in diesem Jahr allerdings abgesagt werden. Auf Mallorca zieht sich die Weihnachtszeit bis zum 6. Januar hin, wenn die Heiligen Drei Könige ihre Geschenke überbringen.

Diese Märkte finden statt:

Puerto Portals: Bis zum 7. Januar über 40 weihnachtliche Stände . Es gibt Deko, Spielzeug und Accessoires, eine Eisbahn sowie wechselnde Veranstaltungen. Das Programm sowie Informationen zu den Ausstellern findet sich auf dieser Website von Puerto Portals. Der Weihnachtsmarkt ist auch am 24. und 25. Dezember geöffnet.

Weihnachtlicher Themenpark inklusive Eisbahn und drei Meter hoher und 30 Meter langer Rutsche Auch der Weihnachtsmann stattet den Anwesenden einen Besuch ab. Daneben gibt es Stände mit Essen und Trinken. Der Themenpark ist bis auf den 24. und 31. Dezember (an beiden Tagen nur bis 16 Uhr) täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Infos unter portadriano.com. Maha Lounge in Peguera: Vom 18. Dezember bis zum 8. Januar findet auf dem Platz vor der Lounge in Peguera ein Weihnachtsmarkt statt. Geöffnet ist unter der Woche von 17 bis 23 Uhr, an den Wochenenden, Feiertagen und Sonntagen von 12 bis 23 Uhr, an Heiligabend sowie am 31. Dezember von 12 bis 18 Uhr. Es gibt Live-Musik (an den Wochenenden, Sonn- und Feiertagen), Glühwein, Eierlikör und Reibekuchen.

Noch sind täglich von 10 bis 21 Uhr insgesamt 194 Stände in Palmas Innenstadt aufgebaut. Schlendern und dabei Deko, Keramik, Schmuck, Krippen und Co. erwerben, können Besucher in diesem Jahr an fünf Orten: der Plaça d’Espanya, der Plaça Mayor, der Plaça de la Porta Pintada, auf den Ramblas und der Vía Roma. Bierkönig : Zwar keinen Weihnachtsmarkt, zumindest aber einen Stand mit Glühwein und heißer Schokolade gibt es noch bis 8. Januar jeweils von 16 bis 0 Uhr im Carrer del Pare Bartomeu Salvà, 6 an der Playa de Palma. Auch einen Stand mit Bierkönig-Fanartikeln sowie einer mit mallorquinischen Produkten (voraussichtlich wieder von Túnel) werden dann dort aufgebaut sein

Die Restaurants East26 (Carrer Bisbe Verger, 26) und Henry likes Pizza (Carrer d'en Manuel de Falla, 12) organisieren vom jeweils von 13 bis 19 Uhr einen Weihnachtsmarkt mit Glühwein, traditionellen spanischen und internationalen Speisen sowie "Leckereien". Infos: FB: East26 Marratxi: Noch bis zum 8. Januar dauert das Weihnachtsprogramm der Gemeinde Marratxí. Vollständiges Programm: hier.

Dieser Markt findet nicht statt:

Santa Ponça: Der von Deutschen auf der Insel initiierte "mercadillo de Navidad", der schon seit Jahren auf dem Messegelände in Santa Ponça aufgebaut wurde, wird dieses Jahr nicht stattfinden. Die Veranstalter weigern sich, eine drastische Mieterhöhung seitens der Gemeinde Calvià mitzutragen. So müssen viele Insel-Residenten auf die Buden und viele Kinder auf die beeindruckende Modellbauwelt aus Lego verzichten, die Organisator Holger Becker stets auf dem Gelände aufbaute. Die Absage des Weihnachtsmarktes zieht weitere Konsequenzen nach sich: So findet der Kinderflohmarkt, der in den vergangenen Jahren stets begleitend abgehalten wurde, nicht statt.

Sie wissen noch von einem weiteren Weihnachtsmarkt? Melden Sie sich gerne unter red@mallorcazeitung.es.

++++++ Diese Liste wird weiter aktualisiert (Stand: 19.12.) +++++++