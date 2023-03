Besseres Fleisch als das regionale Bio-Rind vom Landgut Ariant geht auf Mallorca kaum. Im Bioreservat der Fundación Vida Silvestre de la Mediterrania (FVSM) leben die einheimischen braunen Rinder das ganze Jahr über im Freien. Die vacas mallorquinas halten vor allem die Bergweiden in Ariant in Schuss und helfen bei der Verhinderung von Bränden, weil sie im Sommer das harte, trockene Dissgras fressen, das als Brandbeschleuniger wirkt.

Männliche Tiere müssen mit zwei Jahren geschlachtet werden, weil sich die Kälber nicht mit dem Stier vertragen. Wer das Fleisch der glücklichen Insel-Rinder kauft, leistet damit einen Beitrag zur Landschaftspflege, zum Erhalt der einheimischen Rasse und des Landguts Ariant.

So kommen Sie an das Fleisch vom Landgut Ariant

Bis zum 3. März wird wieder eine begrenzte Menge davon verkauft. Das Fleisch kommt im 5- bis 6-Kilo-Pack daher und kostet 22 Euro pro Kilo. Am besten schnell bei Martí Mascaró reservieren unter Tel.: 653-77 65 02 oder per Mail an: martimascaro@hotmail.com. /bro