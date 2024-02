Gastromesse HoReCa auf Mallorca steht an – auch ein bekannter deutscher Koch ist dabei

Es ist wieder HoReCa-Zeit. Vom 5. bis zum 7. Februar dreht sich in der Radsportarena von Palma zum siebten Male wieder alles um die Produkte und Dienstleistungen der Hotellerie und Gastronomie. Koch- und Patisserie-Stars halten am laufenden Band Showcookings. Eigentlich ist es eine Messe für Profis des Gastgewerbes, aber man kann auch als „normaler“ Interessent eine Eintrittskarte ergattern, falls man eine der teilnehmenden Firmen kennt und diese anspricht oder anschreibt (Ausstellernamen finden sich auf der Homepage). Wir sprachen mit dem Veranstalter José Luis Corcóles.

Was erwartet den Besucher?

Über 150 Aussteller mit mehr als 700 Produkten stehen bereit. In fast halbstündigem Wechsel gibt es Showcookings, Kochwettbewerbe und Ehrungen.

Wer wird dieses Jahr geehrt?

Unser Ehrengast ist der Drei-Sterne-Koch Ángel León aus Andalusien, aber wir begrüßen und feiern auch sechs Damen und Herren, die alle große Kämpfer für die gute Gastronomie Mallorcas waren und nun ein Alter erreicht haben, wo sie sich ausruhen dürfen. Darunter sind die Seniorchefs der Restaurants Mesón Ca’n Pedro in Génova, Ana Maria Romera und Pedro Esteban, oder Leonor Barceló vom Mesón los Patos in Port d’Alcúdia sowie Francisco Pomar Mir von den Bäckereien Pomar in Campos und Palma. Auch ein Deutscher ist dabei, Gerhard Schwaiger, der zwar noch ein Auge auf sein Restaurant Schwaiger’s wirft, sich dort aber mittlerweile aus der Küche zurückgezogen hat.

Wohin steuert die Messe?

In den vergangenen sieben Jahren haben wir uns erfolgreich entwickelt, über 16.000 Besucher und steigende Teilnehmerzahlen sprechen da eine klare Sprache. Ebenso die Ausweitung der Messe auf die beiden Nachbarinseln Ibiza und Menorca. Die Nachfrage ist immer weiter gestiegen, die Akzeptanz der HoReCa ist hoch. Wir werden als Treffpunkt der Branche und Plattform für Produktpräsentationen geschätzt. Noch weiter zu wachsen, ist aktuell nahezu unmöglich, weil der Platz schon jetzt begrenzt ist. Wir warten somit auf den Bau eines großzügigeren Messezentrums, um dann dort unsere Entwicklung voranzutreiben. Unser Ziel: Wir wollen in einigen Jahren die wichtigste Messe dieser Art im Mittelmeerraum werden und noch mehr internationale Aussteller begrüßen können.

Weitere Infos: horecabaleares.com