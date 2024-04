Essen gehen auf Mallorca: Diese Restaurants und Bars empfiehlt Topköchin Marta Rosselló

Bereits mit 21 Jahren, im Jahr 2007, eröffnete Marta Rosselló ihr erstes Restaurant, das Sal de Cocó in Colònia de Sant Jordi. Es befand sich zunächst im Dorf, 2016 zog es dann an die Fischermole, direkt am Meer (FB: Sal de Cocó). Die heute 37-jährige, mittlerweile zweifache Mutter ist voller Leidenschaft Köchin: „Kochen ist mein Leben und bestimmt meine Träume“, meinte sie enthusiastisch vor ein paar Jahren. Sie gewann mit ihrer kreativen Küche bereits mehrere Preise und landete bei Wettbewerben unter den Top Five. Uns hat sie verraten, wohin sie gern essen geht, wenn sie nicht gerade selbst kocht.

Diese Restaurants empfiehlt die Köchin „Ich mag einen meiner Nachbarn in Colònia de Sant Jordi, das Laos. Dort bieten sie eine abwechslungsreiche, leckere Küche. Da es eine Kombination aus Restaurant und Club ist, bin ich speziell in den Sommernächten gern dort, auch weil sie noch nach meinem ‚Dienstschluss‘ geöffnet haben (qrtop.eu/laos). Das Arume in Palma ist ein weiteres Lieblingslokal von mir. Was der Chef Tomeu Martí an vor allem japanischen Gerichten mit seinen Händen zubereitet, ist pure Magie. Sein Essen macht mein Herz glücklich (tomeumarti.com)“, sagt Marta Rosselló. „Auch das La Tabernita in Palma (FB: Bar La Tabernita) mag ich, ein kleines Lokal mit wunderbarem Qualitätsfleisch. Den Käsekuchen müssen Sie unbedingt mal probieren. Und schließlich die Bar Ca'n Sinto in Campos. Dort gibt es meiner Ansicht nach das beste pepito de lomo (Schweinelenden-Brötchen, Anm. d. Red.) auf Mallorca.“