Da kann die Tapa einpacken: Hier gibt es auf Mallorca raffinierte Mini-Gerichte

Ein kleiner Muffin, darin Garnelen mit Garnelensuquet, gekochtes Ei, Endiviensalat sowie ein knuspriges Nori-Algenblatt. Oder ein Brioche, darauf langsam geschmortes und zerrupftes Schweinefleisch von einem schwarzen Schwein der Firma Can Company, Ananas süßsauer, eingelegte Schalotten, Choricero-Paprika und Kräuter-Mayonnaise. Herzhafte, süße und säuerliche Aromen vereinen sich perfekt. Und dabei geben diese Beschreibungen nur annähernd den Arbeitsaufwand und die Zutaten der beiden etwas anderen pintxos de autor wieder, wie sie Chefkoch Igor Rodríguez nennt. Der Tapas-Spezialist, der 1996 nach Mallorca kam und anfänglich bei seinem baskischen Kollegen Koldo Royo arbeitete, serviert sie im „neuen“ El Bandarra von Besitzer Jaume Colombàs.

Neu deshalb, weil das 2019 eröffnete Lokal von seinen kleinen Räumlichkeiten (lediglich etwa 20 Plätze) nun einige Hausnummern weiter und auf die andere Straßenseite gezogen ist – ins Hotel Brondo Architect (nun rund 50 Plätze). Das geräumige Restaurant im Fabrikstil mit seiner hohen Decke und der schicken Glasfront zur Terrasse befindet sich im ersten Stock. Im Erdgeschoss wird eine kleinere Bar installiert, das Banderrita, für Drinks und Snacks. Die neuen Räumlichkeiten passen ideal zu dem mittlerweile 46-Jährigen Chefkoch, weil auch sie mit ihrem Loftstil „etwas anders“ sind. Zu hoffen bleibt, dass die schöne angrenzende Terrasse auch wieder genutzt werden darf.

Sechs Mal Gewinner von TaPalma

Die Bezeichnung „Tapas-König“ mag Rodríguez eigentlich gar nicht. Dabei ist sie so abwegig nicht: Er gewann sechsmal die hiesige TaPalma (und ist seit Jahren dort zum Präsidenten der Jury avanciert), und holte beim nationalen spanischen Tapa-Wettbewerb einmal den dritten, einmal den zweiten und einmal sogar den ersten Platz. Auch an der neuen Wirkungsstätte hat sich Igor Rodríguez mächtig ins Zeug gelegt: Zu den bewährten und beliebten Klassikern wie dem köstlichen krokettenähnlichen xuxo – ein panierter und frittierter Mix aus Fisch und Fleisch (Zackenbarsch und Spanferkel), mit dem er 2021 spanischer Tapa-Vizemeister wurde – kommen fast ebenso viele neue Kreationen hinzu.

Die außergewöhnlichen Kreationen des gebürtigen Basken Rodríguez haben mit den „normalen“ Tapas, montaditos oder pinchos, die man auf Mallorca oder in den zahllosen Tapas-Lokalen in seinem dafür berühmten Heimatort San Sebastián bekommt, so gar nichts gemein. Bei ihm gibt es keine ensaladilla rusa („russischen“ Kartoffelsalat), keine Hackbällchen, geschweige denn Garnelen in Knoblauch-Öl. Seine Mini-Gerichte, eine Bezeichnung, die besser passt, sind anders: kreativer, geschmacksintensiver und aufwendiger in der Zubereitung – klein vom Format, groß in der Wirkung und stets überraschend.

Köstliche Gerichte zum Teilen

Auf der Karte von El Bandarra hinzugekommen sind auch Gerichte zum Teilen wie die knusprigen, mit Krabbenfleisch gefüllten Ravioli an einer Wermutsauce und die gebratenen Kalbsbries-Scheibchen (mollejas) auf Mandelcrème mit Paprika-Vinaigrette, eingelegten Paprikastreifen sowie knusprigen Maniok-Scheiben. Ebenso köstlich auch die Kalmar-Streifen in Passionsfrucht-Kokos-Sauce mit Ingwer in Form von Gelee-Stückchen. Lieber Igor Rodríguez, und du bist doch ein Koch-König! (Tapas und Gerichte zum Teilen 5,50–19 Euro, Desserts 8–9 Euro).

El Bandarra (im Hotel Brondo Architect), geöffnet Di.–So. 13–16 Uhr, 19–23 Uhr, C/. Brondo, 5, Palma. Tel.: 871-00 10 51, elbandarrapalma.com