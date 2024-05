Familienwein im Norden von Mallorca: Ein Ehepaar betreibt die kleine, aber feine Bodega Caseta Vella

Mallorca ist – vor allem gemessen an der Größe der Insel – mittlerweile extrem gut mit Weingütern bestückt. Unter den etwa 100 Bodegas befindet sich auch das Weingut Caseta Vella. Es ist ein noch relativ junges Weingut. Erst vor sieben Jahren begann das Ehepaar Lisa Roldán und Pedro Cladera (beide 50) damit, zwischen Santa Margalida und Can Picafort auf drei Hektar Wein anzubauen. 2019 erfolgte die erste Lese, deren Erträge für Wein genutzt werden konnten. 2022 bauten die beiden dann die Bodega-Räume aus. „Wir hatten beide unsere Berufe, lieben Wein und wollten aus der Finca, die Pedros Eltern 1982 gekauft hatten und für die Schafzucht nutzten, noch etwas anderes machen“, erzählt Lisa Roldán.

Sie ist eigentlich Meeresbiologin und hat auch als Lehrerin gearbeitet. Aktuell kümmert sie sich hauptberuflich um die Bodega, das Marketing und die Besucher. Ihr Mann betreibt die Winzerei im Nebenerwerb, sein eigentlicher Job ist die Hotellerie, denn er ist Miteigner und Direktor der kleinen Hotelkette Stil. „Wir haben von Anfang an, also schon vor der Anpflanzung, eine Expertin ins Boot geholt, Cati Pico. Sie ist Önologin und arbeitet vor allem für die Bodega Son Ramón“, sagt Roldán.

Kein perfektes Land für den Weinanbau

Um gemeinsam zu einer Entscheidung bezüglich der Traubensorten zu gelangen, probierten sie Hunderte von vorzugsweise sortenreinen Weinen. Die Wahl fiel schließlich auf Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay und Viognier sowie die zwei autochthonen Trauben Prensal Blanc und Mantonegro. Mittlerweile wächst auf anderthalb weiteren Hektar zusätzlich auch Callet Negrella, Giro Ros ist ebenfalls in der Planung.

Der Anpflanzung voraus ging viel mühsames Steineklopfen, denn das Land war keineswegs perfekt für den Weinanbau. Zunächst mussten die Steine zu Sand zerkleinert werden. „Monatelang lag Staub in der Luft und in unserem Haus, was nebenan liegt“, erzählt Roldán. Zwischen den Weinstöcken wachsen Pflanzen, die teils als Dünger untergehoben werden, teils abgemäht und als Schutz vor der austrocknenden Sonne im Sommer auf dem Boden verbleiben. Im Winter grast hier zudem der Rest der früheren Schafherde, etwa 100 Tiere, was den Weinstöcken ebenfalls zusätzlichen Dünger verschafft. „Das geht allerdings nur, solange die Weinstöcke keine Blätter austreiben, denn die würden von den Schafen zuerst gefressen“, sagt Roldán.

Zwei Weißweine, ein Rosé- und ein Rotwein

Darüber hinaus hat sich das Paar im Laufe der Jahre intensiv mit dem Thema Wein und Weinmachen beschäftigt, viel gelesen und gelernt. Für Roldán als studierte Biologin kein großes Problem. Sie ist es auch, die beispielsweise die Analyse der Trauben vornimmt, um deren Zuckergehalt zu überprüfen, was auch den Termin der Lese bestimmt.

Aktuell sind vier Weine von Caseta Vella im Verkauf: zwei Weißweine, ein Rosé- und ein Rotwein. Der Weißwein Urooo! – dieses mallorquinische Wort bezeichnet etwas Überraschendes – ist eine Cuvée aus Chardonnay, Prensal Blanc und Viognier mit Aromen von weißem Steinobst wie Aprikose oder Pfirsich und geröstetem Holz. Frisch, leicht und trotzdem mit langem Abgang. Der Weißwein Viog ist ein sortenreiner Wein, der zu 100 Prozent aus Viognier-Trauben gemacht wird. Bei den Aromen überwiegen Jasmin, Apfel, Birne und Aprikose.

Fasslagerung von 12 bis 14 Monaten

Als Primavera de s’Hivern (der Frühling des Winters) bezeichnete man früher den Herbst, nun ist es der Name des Roséweins. Ein sehr lebendiger, intensiv schmeckender Wein aus den Trauben Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon und etwas Mantonegro, mit Aromen von roten Früchten wie Erdbeeren. Und schließlich der dunkel-kirschrote Rotwein Fora Por, der sich durch seinen intensiven Geschmack mit Aromen von dunklen Früchten wie Brombeeren, Cassis, reifen Pflaumen sowie Balsamico-Aromen wie Eukalyptus und Lakritz auszeichnet. Die Fasslagerung von 12 bis 14 Monaten macht sich durch Aromen von Gewürzen, Karamell und Vanille bemerkbar. Ein fleischiger, ausgewogener, würziger Wein, elegant mit langem Abgang und immerhin mit 14 Prozent Alkohol.

Die Weine kosten zwischen 13 und 16 Euro, es gibt sie auf der Bodega oder im Geschäft The Liquor Store in Palma. Zudem stehen sie in einigen Restaurants auf der Karte. Besuche sind nach Anmeldung möglich.

Familiärer Wein: Bodega Caseta Vella, Besuche nach Anmeldung. Ctra. Santa Margalida-Can Picafort, km 4,4, Santa Margalida. Tel.: 659-72 10 73, casetavella.com