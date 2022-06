Mallorca darf sich dem Anschein nach auf ein royales Baby freuen. Der Inselheld Rafael Nadal wird Vater. Das berichtet die spanische Zeitschrift "Hola" am Mittwoch (15.6.) und bezieht sich dabei auf Fotos, die Nadals Ehefrau Mery Perelló mit Bäuchlein zeigen. Eine offizielle Bestätigung des Paares steht aber noch aus.

Nach der Hochzeit vor drei Jahren war es gefühlt nur eine Frage der Zeit, ehe der Mini-Rafa endlich kommt. In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche schon heftig. Bei den French Open zuletzt wählte Perelló stets weitgeschnittene Shirts, die den Bauch verdecken sollten. In der VIP-Loge auf der Tribüne haben die Kameras eingefangen, wie Nadals Ehefrau scheinbar erschöpft und häufig am Gähnen war. Vonseiten der Familie wurde sie dabei liebevoll umsorgt.

EXCLUSIVA: Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo: las imágenes que revelan su embarazo 🤰🏻 https://t.co/NwCu9ldWyt pic.twitter.com/pIjt2djwK3 — Revista ¡HOLA! (@hola) 15 de junio de 2022

Details wird es wohl so schnell nicht geben

Das Geschlecht des Kindes, in welchem Monat Perelló ist und wann der Geburtstermin ansteht, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist auch, dass das Paar so schnell nicht mit der Sprache rausrücken wird. Nadal gilt als sehr bedacht, sein Privatleben privat zu halten. Angeblich hat der Tennisspieler und seine Frau am vergangenen Wochenende dem engen Freundeskreis die frohe Kunde mitgeteilt.

Mery Perelló ist eine Freundin von Nadals Schwester. So haben sie sich kennengelernt und im Oktober 2019 auf La Fortalesa in Port de Pollença geheiratet. Schon bei der Hochzeit galt die höchste Geheimhaltungsstufe. Zu den Ehrengästen gehörte Altkönig Juan Carlos.

Kind=Karriereende?

In Interviews hat Nadal öfter seinen Wunsch geäußert, Vater zu werden, wenn es seine Karriere denn zuließe. Ob nun gerade der passende Moment ist, ist fraglich. Die Geburt des Kindes könnte die Gerüchte über ein nahendes Karriereende mal wieder befeuern. Der 36-Jährige plagt sich mit dem Müller-Weiss-Syndrom, das für starke Fußschmerzen sorgt. Bei den French Open spielte er unter ständiger Einnahme von Schmerzmitteln. Eine Behandlung mit Radiofrequenz sollte nun Abhilfe schaffen. Ob das funktioniert hat, testet Nadal dieser Tage auf den Rasenplätzen in Santa Ponça, wo er sich auf Wimbledon vorbereitet. /rp