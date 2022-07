Zehn Tage nach seinem schweren Motorrad-Unfall ist der Reality-TV-Darsteller und Mallorca-Resident Alex Jolig zurück auf der Insel. Das bestätigte seine Frau Britt Jolig der MZ am Montag (25.7.). Der 59-Jährige sei am Wochenende mit einem Rettungsflieger des ADAC in die Wahlheimat gebracht worden. "Es geht ihm immer noch sehr schlecht. Er braucht jetzt Zeit und Ruhe", erklärte Britt Jolig.

Der Unfall ereignete sich am 15. Juli im oberfränkischen Schlüsselfeld (Kreis Bamberg). Der 59-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte schwer. Dabei erlitt er eine vierfache Rippenfraktur. Er wurde in ein Krankenhaus in der Nähe von Nürnberg gebracht, wo er sich in den vergangenen Tagen aufhielt. Seine Frau war in der Zeit auf der Insel.

In den kommenden Tagen stünden weitere medizinische Untersuchungen an. In welcher Klinik genau, müsse noch geklärt werden, so Jolig. "Rippenfrakturen brauchen sehr lange zum Heilen, da der Oberkörper durch die Atmung keine Ruhe findet", so Jolig. Der Regenerierungsprozess sei sehr schmerzhaft. Sechs bis acht Wochen dauere es, bis man wieder leicht belastbar sei, so die Prognose. "Der Sommer ist wohl gelaufen."

"Totaler Beachbody"

Nur Herumliegen käme aber nicht infrage. Ihr Mann müsse drei bis vier Mal am Tag aufstehen und sich vier bis fünf Minuten bewegen. "Ich koche ihm dann immer was Leckeres. Zum Essen muss er aber am Tisch sitzen." Auch dies sei aktuell noch schmerzhaft, doch immerhin genieße er das Essen. "In den vergangenen Tagen hat er kaum was zu sich genommen. Eigentlich hat er jetzt den totalen Beachbody, das bringt aber nun wenig", erklärt Jolig, die über sich selbst sagt: "Ich bin eine freche Krankenschwester." Der Humor sei aber wichtig, ergänzt sie. "Lachen ist wie Husten, es öffnet die Bronchien."

Derweil liege ihr Mann neben ihr. Begleitet wird er von einem kleinen Kater, der dem Ehepaar wenige Tage vor dem Unfall zugelaufen war. "Er liegt auf Alex' Bauch und ist der Assistenzkater. Wir machen hier betreutes Liegen."

Seit 2020 auf Mallorca

Alex Jolig zog 2000 in den "Big Brother"-Container und wurde in kürzester Zeit einem Millionenpublikum bekannt. Ab 2001 versuchte er sich als Sänger und als Schauspieler. Der Unternehmer ist seit 2012 mit Britt verheiratet. Ende 2020 wanderte das Ehepaar nach Mallorca aus. Anfang des Jahres nahm er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jenny Elvers am Reality-Format "Prominent getrennt" teil.