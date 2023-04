Es scheint, als ob die spanische Königsfamilie definitiv mit einer Tradition gebrochen hat. Bis zum ersten Pandemie-Jahr 2020 war es üblich, dass die versammelten Royals zu Ostern nach Mallorca kamen und am Ostersonntag die Messe in der Kathedrale besuchen. Das sorgte für viele Schaulustige und auch für die ein oder andere Schlagzeile. So etwa 2018, als Königin Letizia verhinderte, dass die Fotografen ein Bild von Altkönigin Sofía mit den Enkelinnen Eleonor und Sofía machten.

König auf Kurztrip

Nun aber ist alles anders. Altkönigin Sofía ist seit Donnerstag (30.3.) auf der Insel. Gemeinsam mit ihrer Schwester Irene verbringt sie ihren traditionellen Osterurlaub im Palast Marivent in Palma. Dort wurde sie am Wochenende auch von ihrem Sohn, König Felipe VI. besucht. Dieser nutzte den Kurztrip auf die Insel auch für ein Abendessen mit Freunden im mittlerweile zum Promi-Restaurant aufgestiegenen Lokal "Sandro" in Palma.

Als Vorspeise teilten sich der Monarch und seine Freunde Rosmarin-Focaccia, Garnelen-Carpaccio und Vitello Tonnato. Als zweiten Gang ließ es sich der König nicht nehmen, eine Pasta Cacio e Pepe zu verposemuckeln. Ostern will der Royal aber mit Frau und Töchtern in Madrid verbringen, so gut unterrichtete Boulevard-Medien.

Königsmutter bei Benefizkonzert

Felipes Mutter derweil hatte am Montagabend einen öffentlichen Auftritt. Da besuchte sie wie in anderen Jahren auch das Benefiz-Konzert für die Drogenhilfe Projecte Home in der Kathedrale La Seu in Palma. Ihre Schwester Irene hatte die gebürtige Griechin ebenfalls im Schlepptau. Vor Ort waren auch Ministerpräsidentin Francina Armengol und Inselratspräsidentin Catalina Cladera. Gemeinsam hörten sich die Damen an, wie die Balearen-Sinfoniker unter der Leitung von Pablo Mielgo das "Deutsche Requiem" von Johannes Brahms zum Besten gaben.

Traditionell geht Sofía während der Osterferien auch immer in Palma shoppen. Nicht selten spaziert sie durch die Fußgängerzonen im Carrer Sindicat und Carrer Sant Miquel. Dort dürfte sie in den kommenden Tagen anzutreffen sein.

Ex-Schwiegersohn auch auf der Insel

Pikant: In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass auch Sofías ehemaliger Schwiegersohn Iñaki Urdangarin im Liebesurlaub auf der Insel weilt – in Begleitung seiner neuen Partnerin Ainhoa Armenteia. Ob sich der ehemalige Herzog von Palma und die Ex-König zum Kaffee im Palast Marivent treffen? Man darf spekulieren. Man kann es aber auch lassen.