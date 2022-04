Ein ganz besonderer, gut gefüllter Parkplatz – wo sind wir hier?

Woche für Woche zeigen wir eine Aufnahme des auf Luftbilder spezialisierten Profi-Fotografen Hans Blossey. Vergangene Woche waren wir in Cales de Mallorca. Die Siedlung an der Küste der Gemeinde Manacor entstand erst in den 1960er-Jahren. Neben Neubauwohnungen sind in dem Ort, im Gegensatz zum benachbarten Cala Murada, auch viele Hotels zu finden. Es erreichten uns 39 E-Mails mit richtigen Antworten. Gewonnen haben Verena und Harry Persigla aus Cales de Mallorca – herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie wissen, wo auf Mallorca die nebenstehende Aufnahme entstand, können Sie ebenfalls ein Exemplar des neuen Buches „Mallorca von oben – die schönsten Luftbilder der Insel“ gewinnen. Es zeigt auf 160 Seiten eine Auswahl der mehr als 10.000 Aufnahmen, die Blossey von Mallorca gemacht hat. Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis Montag (11.4.) per E-Mail und mit dem Betreff „Mallorca von oben“ an web@mallorcazeitung.es. Den Gewinner sowie die Lösung geben wir dann in der kommenden Ausgabe bekannt.

Die bisherigen Folgen von Mallorca von oben