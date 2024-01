Das kam überraschend: Zwei Delfine sind am Sonntagnachmittag (28.1.) für ein paar Minuten vor dem Strand Platja de na Nadala in Palmanova aufgetaucht. Die Anwesenheit der beiden Meeressäuger löste nicht nur bei den Besuchern am Strand Entzücken aus.

In der Gegend war gerade viel los. An der Plaça de la Font, ganz in der Nähe des Hotels der Rafael-Nadal-Kette Zel, fand eine Abschlussveranstaltung zu den Sant-Sebastià-Feierlichkeiten statt. Zahlreiche Urlauber und Einheimische wohnten dort unter anderem einem Ball-de-bot-Tanz bei. Als sie die Delfine bemerkten, rannten viele Familien von der Promenade zum Wasser, um einen Blick auf sie zu werfen. MZ-Redakteurin Simone Werner war zu dem Zeitpunkt auch am Strand und machte diese Aufnahmen von den Tieren, die bis auf wenige Meter an die Küste herankamen.