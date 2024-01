Der Tennis-Held von Mallorca, Rafael Nadal, hat mit seiner Hotelmarke Zel im Jahr 2024 Großes vor. Zel, ein Teil der Hotelkette Meliá, wird vier neue Hotels eröffnen, keines davon allerdings auf Mallorca. Das erklärte der Präsident der Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, in einem Interview mit der Agentur Europa Press am Rande der Tourismusmesse Fitur in Madrid.

Demnach sind zwei Neueröffnungen in der Karibik geplant: das Zel Sayulita im Bundesstaat Nayarit an der Westküste von Mexiko sowie das Zel Punta Cana in der gleichnamigen mexikanischen Touristenhochburg. Dazu kommen zwei weitere Häuser in Spanien: das Zel Madrid in der Nähe der Prachtmeile Gran Vía in der spanischen Hauptstadt und ein anderes, das Zel Tossa de Mar, im beliebten Ferienort an der Costa Brava.

2023 eröffnete erstes Zel in Palmanova

Die Marke Zel wurde im Jahr 2023 von Rafael Nadal und Meliá-Chef Gabriel Escarrer gemeinsam aus der Taufe gehoben. Das erste Haus der neuen Marke eröffnete im Frühsommer 2023 in Palmanova.

Insgesamt will Meliá im Jahr 2024 mindestens 20 neue Hotels mit rund 4.000 Gästebetten auf dem gesamten Globus neu eröffnen. Die Hälfte davon soll sich im Luxussegment bewegen. Die Aussichten für 2024 seien sehr gut, sagte Escarrer.

Geschäftsreisen wieder stark im Kommen

Die Tourismusbranche wachse stetig, vor allem der asiatische Markt sei stark im Kommen. Auch die Incentive- und Geschäftsreisen verzeichnen laut Escarrer ein deutliches Wachstum, derzeit bewege man sich bei den Buchungszahlen bei einem Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zu 2023.

2023 sei das Jahr gewesen, in dem sich der Umsatz im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit wieder stabilisiert hat, für 2024 rechnet Escarrer damit, dass auch die Auslastung der Hotels noch einmal deutlich steigt. Die Preise haben indes einen deutlichen Anstieg bereits hinter sich: Derzeit liegen die Durchschnittspreise rund 30 Prozent höher als 2019. Auch in diesem Jahr rechnet der Meliá-Chef mit steigenden Preisen im hohen einstelligen Bereich. /jk