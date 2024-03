In Mallorcas bekanntester Markthalle Mercat de l'Olivar stehen gleich zwei Stände zum Verkauf. Zum einen schließt nach 75 Jahren Geschäftstätigkeit die Bäckerei und Konditorei Casa Canet. Zum anderen hört auch das Familienunternehmen Germanes Amengual nach über 100 Jahren auf. Es ist bereits der zweite Obst- und Gemüsehändler, der auf dem bei Urlaubern beliebten Markt in Palma die Segel streicht.

Sowohl Germanes Amengual, die bis zum Verkauf weiter geöffnet haben, als auch s'Hortolà, die Ende Januar für immer die Jalousien herunterließen, haben ihre großen Stände direkt am Mittelgang.

Fertigessen statt Obst und Gemüse

Es seien Einzelfälle, sagt Miquel, Betreiber des Gemüsestands Frutería Bota nebenan. "Keine Sorge, wir werden schon nicht alle verschwinden", sagt er. Das Geschäft laufe gut. Wobei auch er sich Sorgen um die Entwicklung macht. Sein Gegenüber ist nun ein Anbieter von Fertigessen. "Früher war das auch ein Gemüsehändler. Aber die jungen Leute kochen heutzutage einfach nicht mehr", so Miquel. "Die kleinen Läden machen dicht, aber hat jemals ein McDonalds schließen müssen? Die Nachfrage bestimmt das Angebot."

Obsthändler finden keine Angestellten mehr

Im Endeffekt ist es der Mangel an Personal, der sowohl s'Hortolà als auch Germanes Amengual zur Abgabe des Geschäfts drängt. "Früher waren wir zu viert, in letzter Zeit nur noch zu zweit", sagte Margarita Amengual dem "Diario de Mallorca". Amengual führte den Stand in dritter Generation mit ihrem Geschäftspartner Damià Madero.

Die Arbeit war kaum noch zu bewältigen. "Mein Mann ist pflegebedürftig und ich bin zwischen dem Stand und dem Stress daheim hin und hergerissen. Letztlich war ich weder an dem einen noch an dem anderen Ort so richtig. Ich muss einfach Prioritäten setzen, wenngleich mein Job mir gefiel."

Für 172.000 Euro soll der Marktstand nun weitergegeben werden. Amenguals Sohn zeigt kein Interesse am Familiengeschäft, Partner Madero kann den Laden nicht alleine schmeißen.

Konditorei verabschiedet sich nach 75 Jahren

Die Schließung der Bäckerei und Konditorei Casa Canet wurde am Mittwoch (13.7.) bekannt. Die Betreiberin Eva Oliver und ihre Geschwister verabschiedeten sich in einem Facebook-Post von Kunden, Lieferanten und den anderen Händlern.

Die Bäckerei und Konditorei bestand seit 75 Jahren. Gegenüber der Zeitung "Última Hora" verwies die Betreiberin Eva Oliver auf finanzielle Einbußen in der Pandemie und auf die generellen Preiserhöhungen, die das Geschäft nicht mehr rentabel machten.