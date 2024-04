So war das alles nicht geplant. Als Christian Hauck am 1. April mit seiner Familie in den Urlaub nach Mallorca flog, packte er heimlich den Stoffhasen seiner Tochter Tilda ein. Vor fast 14 Jahren hatte der Dortmunder dem Mädchen das Kuscheltier zur Geburt geschenkt. Darum heißt das Fellbündel in der Familie Hauck "Geburtshasi". Zwar ist Tilda als heranwachsende junge Frau nicht mehr wirklich in dem Alter, in dem sie ein Stofftier braucht, aber da der 14. Geburtstag bevorsteht, dachte der Papa, es wäre eine nette Überraschung.

Gleich nach der Ankunft beschlossen die Haucks, von Arenal nach Palma zu fahren, um einen Spaziergang durch die Altstadt zu machen. "Die Koffer stellten wir in eine dunkle Abstellkammer", so Christian Hauck. Da er das Kuscheltier nicht unter diesen Bedingungen dort lassen wollte, steckte er es in die Jackentasche. Dann das Desaster: "In der Nähe der Plaça d'Espanya muss es mir rausgefallen sein." Große Bestürzung Als der Verlust bemerkt wurde, war die Bestürzung groß. "Der Stoffhase hat eine große Bedeutung für meine Tochter und mich", sagt Hauck. "Wir haben beide geweint, als wir gemerkt haben, dass er weg war." Wäre die Tochter etwas kleiner, hätte man ihr vielleicht noch erzählen können, dass Geburtshasi schon einmal zurück nach Deutschland geflogen wäre – um dann einen Ersatzhasen zu besorgen. Einer 13-Jährigen kann man aber sowas nicht mehr weismachen. Also schritt Hauck zur Tat: Er hängte in der Altstadt von Palma englischsprachige Zettel auf – in der Hoffnung, dass jemand das Kuscheltier gefunden hat und es der Familie zurückbringen kann. 100 Euro Finderlohn verspricht der Familienvater für die sichere Rückkehr von Geburtshasi. So können Sie die Familie erreichen Wer das Stofftier gefunden hat, kann sich unter der Telefonnummer +49 171 1998884 bei der Familie melden, die noch bis kommenden Montag (8.4.) auf der Insel weilt.