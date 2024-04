Besorgniserregende Tendenz: Nazi-Eklat am Ballermann kein Einzelfall

Der Vorfall am Freitagabend (19.4.), als im Feierlokal "Bamboleo" an der Playa de Palma auf Mallorca eine Gruppe deutscher Neonazis ausländerfeindliche Parolen grölten, ist leider kein Einzelfall. Tatsächlich mehren sich in den vergangenen Monaten rechtsradikale Vorkomnisse rund um den "Ballermann".

Wie die MZ aus verschiedenen Quellen erfahren hat, waren bereits im Ende Januar zum "Big Birthday Weekend" anlässlich des 50. Geburtstags des bekannten Bierkönig-Künstlers DJ Düse ausländerfeindliche Parolen unter den Feiernden skandiert worden. In den drei Tagen vom 26. bis 28. Januar feierten trotz Nebensaison rund 8.000 Menschen am "Ballermann" in der Latino Bar und im Deutschen Eck. Angeblich kam es zu mehreren rechtsradikalen Pöbeleien, zudem klebten Gäste zahlreiche Aufkleber mit dem Schriftzug "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" an Wände und Einrichtungsgegenstände der Latino Bar.

Überhaupt sind in den vergangenen Monaten verstärkt Sticker mit nationalsozialistischen Inhalten an der überwiegend von deutschen Urlaubern bevölkerten Partymeile auf Mallorca zu sehen. Besonders geschmacklos: Immer wieder kleben Neonazis heimlich auch Aufkleber auf die Bauchläden der afrikanischen fliegenden Händler, darunter mit Slogans wie "NS-Zone" oder "I love HTLR".

Die besorgniserregende Entwicklung ist derweil leider nicht gänzlich neu. Auch in vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Vorfällen und sogar Angriffen. Ein Überblick:

2014: Holger Apfel wandert an den Ballermann aus

Nach seinem Rauswurf bei der NPD im Dezember 2013 wanderte Holger Apfel aus. An der Playa de Palma eröffnet er das Restaurant Maravillas Stuben, welches er Ende 2017 schließt. Seitdem hat sich Apfel mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Offenbar ist er nach Deutschland zurückgekehrt.

2016: Rechtsradikale attackieren Straßenhändler

In der sogenannten Schinkenstraße zwischen Bamboleo und Bierkönig kommt es zu einer Schlägerei zwischen afrikanischen Straßenhändlern und deutschen Touristen. Es ist unklar, ob Fremdenfeindlichkeit der Auslöser ist. Laut Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" tragen die Deutschen rechtsradikale Tattoos.

2017: Mia Julia verhöhnt Nazis bei ihrem Konzert

Etwa 15 Deutsche rollen bei einem Konzert von Sängerin Mia Julia eine Reichskriegsflagge aus. Mia Julia hört mit dem Singen auf und fängt an, das Publikum zu animieren, "Nazis raus" zu rufen. Der Sicherheitsdienst wirft die Neonazis aus dem Bierkönig.

2019: Neonazis prügeln Türsteher arbeitsunfähig

Während eines Marc Terenzi-Konzerts im Megapark klettert ein rechtsradikaler Fußballfan aus Leipzig auf die Bühne. Der senegalesische Türsteher bittet den Mann, herunterzukommen. Daraufhin prügeln zwei Kumpels des Deutschen auf den Senegalesen ein und beschimpfen ihn rassistisch. Der Türsteher muss ein halbes Jahr lang behandelt werden und trägt eine linksseitige Lähmung davon. Vor dem Gerichtsprozess 2021 kommt es zu einer außergerichtlichen Einigung. Die Neonazis zahlen 150.000 Euro Schmerzensgeld, dafür wird ihre fünfjährige Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die rechtsradikale Szene aus Solidarität zusammengelegt hat, um die Summe aufzubringen. Darauf lässt auch ein T-Shirt-Verkauf schließen, dass das Opfer verhöhnt.

2022: Ballermann-Sängerin Melanie Müller zeigt Hitlergruß

Bei einem Konzert in Leipzig zeigt Sängerin Melanie Müller, die mehrere Jahre am "Ballermann" aktiv war, mehrfach den Hitlergruß. Viele Sponsoren und Aufraggeber distanzieren sich daraufhin von ihr. Mittlerweile tritt Melanie Müller nicht mehr an der Playa de Palma in Erscheinung, auch ihre Würstchenbude "Grillmüller" schloss nach dem Skandal.