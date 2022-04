Am Samstag (16.4.) wird es in dem sonst eher ruhigen Küstenort Colònia de Sant Jordi trubelig: Zum einen findet die Frühlingsausgabe des Kunsthandwerkermarktes Rata Market statt. An über 30 Ständen an der Platja del Port können Besucher von 10.30 bis 20.30 Uhr Kleidung, Deko und Kunst shoppen. Dazu gibt es Livemusik, Snacks und Kinderanimation. Wer will, kann sich unter ratamarket.org schon vorab für eine Tour im Besucherzentrum des Cabrera-Nationalparks einschreiben. Um 12.30 Uhr geht’s los.