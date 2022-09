Erneute Aufregung um ein Tiktok-Video aus dem Bierkönig. Die Aufnahme eines Nutzers zeigt eine Mitarbeiterin, die mit einem Glas Bierreste im Abtropfbecken unter der Zapfanlage entfernt. Diese kippt sie in ein anderes Glas. Der unausgesprochene Vorwurf: Im Partytempel werden Bierreste einfach weiterverkauft.

Tatsächlich ist davon nichts in den Aufnahmen zu sehen. Das Video, das vergangenen Freitag (16.9.) gepostet wurde, stoppt, bevor man sieht, was die Frau an der Theke mit den beiden Gläsern macht.

Nutzer sind skeptisch

Dementsprechend skeptisch sind auch die meisten Nutzer-Kommentare, dass es sich hier um einen Hygiene-Skandal handelt. "Ich war Barkeeper und hatte dieselben Zapfhähne. Die macht nur sauber, Bruder", schreibt etwa ein Nutzer. "Mein Gott, es ist wahrscheinlich verstopft und sollte eigentlich abfließen. Somit macht sie es so. Sowas hatten wir auch mal. Die Brühe muss ja weg", schreibt jemand anderes unter das Video, das schon über 2,5 Millionen Mal angeschaut wurde.

Anderer Fall im Juli

Ein anderer Nutzer ergänzt: "Der Bierkönig hat in letzter Zeit auf TikTok nicht so den besten Ruf bekommen." Damit spielt er auf ein Video an, das Ende Juli auf der Social Media-App für Furore sorgte. Darauf war zu sehen, wie ein Bierkönig-Mitarbeiter die Gläser nur kurz unter den laufenden Wasserhahn hält statt sie ordnungsgemäß abzuspülen. Danach stellt er sie für seinen Kollegen parat, der die Gläser neu befüllt.

Der Partytempel an der Schinkenstraße entschuldigte sich nach Veröffentlichung für das "punktuelle Fehlverhalten"."Unser Unternehmen hat strenge Reinigungs- und Hygieneprotokolle für das gesamte Lokal und insbesondere für die Theken und die Reinigung der Gläser. Diese Protokolle werden täglich von den verantwortlichen Mitarbeitern kontrolliert", hieß es damals in einer Stellungnahme des Bierkönigs gegenüber der MZ.

Die MZ kontaktierte eine Sprecherin des Bierkönig am Donnerstag (22.9.) auch zu dem neuen Video. Diese war allerdings zunächst nicht zu erreichen. /pss/rp