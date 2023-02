Was weiß die künstliche Intelligenz über uns auf Mallorca? Der Chatbot ChatGPT antwortet in Sekundenschnelle auf alle möglichen Fragen und Befehle und verfasst gut lesbare, korrekte Texte. Der Tonfall ist nüchtern (so man von ihm nicht ein Gedicht oder einen Programmiercode wünscht, was er auch kann). ChatGPT neigt dazu, sich enzyklopädisch auszubreiten, kann sich auf Wunsch aber auch knapper fassen. Bei Fragen wie etwa „Was hältst du von ...?“ wehrt sich das Programm konsequent, Wertungen will es ebenso wie politische Stellungsnahmen vermeiden. Wenn man ihm dieselbe Frage mehrfach stellt, kommen mitunter unterschiedliche Antworten. Die Informationen klingen stets plausibel. Doch stimmt das alles, was die Anwendung ChatGPT da ausspuckt? Urteilen Sie selbst. Unsere Bewertung finden Sie am Ende der jeweiligen Antwort.

Wie viele Deutsche leben auf Mallorca?

Es gibt keine exakte Zahl, da es keine offizielle Registrierung von Deutschen auf Mallorca gibt und viele Deutsche entweder als Touristen oder Residenten ohne offizielle Registrierung leben. Schätzungen zufolge leben jedoch rund 70.000 bis 100.000 Deutsche auf Mallorca.

MZ-Note: 7 von 10 Punkten. Es stimmt, dass es keine genauen Zahlen gibt. Realistischer ist aber wohl 60.000.

Warum ist die Zahl der gemeldeten Deutschen auf Mallorca in etwa ab 2013 zurückgegangen?

Ein Grund für den Rückgang der offiziell gemeldeten Deutschen auf Mallorca seit 2013 ist die Einführung des automatischen Informationsaustauschs (AIA) zwischen Deutschland und Spanien im Jahr 2014. Mit dem AIA wurden die Steuerbehörden beider Länder befugt, automatisch Informationen über Finanztransaktionen zwischen Deutschland und Spanien auszutauschen, um Steuerhinterziehung und -betrug zu bekämpfen. Viele Deutsche, die auf Mallorca gelebt und ihre Finanzen nicht ordnungsgemäß deklariert haben, wurden dadurch erfasst und haben sich aus Spanien zurückgezogen. Darüber hinaus haben viele Deutsche die Insel aufgrund der steigenden Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten verlassen.

MZ-Note: 5 von 10 Punkten. Der Zwang, das Auslandsvermögen anzugeben fehlt (Modelo 720). Zudem haben die Deutschen die Insel nicht verlassen, sondern sich nur abgemeldet.

Was halten die Mallorquiner von den vielen Deutschen auf Mallorca?

Die Meinungen der Mallorquiner zu den vielen Deutschen auf der Insel sind vielfältig und können je nach Person und Situation unterschiedlich ausfallen. Einige Mallorquiner sehen die vielen deutschen Touristen und Residenten als willkommene Einnahmequelle und schätzen den wirtschaftlichen Anteil, den sie zur Insel beitragen. Andere fühlen sich jedoch von der hohen Anzahl an Deutschen auf Mallorca überfordert und beklagen sich darüber, dass die ursprüngliche mallorquinische Kultur und Lebensweise durch den starken Einfluss ausländischer Einwohner verdrängt wird. In einigen Fällen kann es auch zu kulturellen Missverständnissen oder Sprachbarrieren zwischen den Mallorquinern und den Deutschen kommen. Insgesamt ist es jedoch fair zu sagen, dass die Meinungen der Mallorquiner über die vielen Deutschen auf der Insel nicht einheitlich sind und von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können.

MZ-Note: 9 von 10 Punkten. Ausgewogen

So surft ChatGPT durch das Text-Meer im Internet: Vielen gilt es als eine Revolution, die unser aller Leben verändern wird. Auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Systeme sind mittlerweile dazu fähig, große Mengen an Texten zu generieren. Für am meisten Furore sorgt seit Ende vergangenen Jahres der Chatbot ChatGPT des kalifornischen Unternehmens Open AI. Vom Prinzip her verfährt die Anwendung mit den Unmengen an im Internet verfügbaren Textmengen ähnlich wie die Textvervollständigung der Chatprogramme auf den Handys: Auf diesen Ausdruck folgt mit großer Wahrscheinlichkeit jener. Das Programm ist so dazu fähig, in wenigen Minuten und schneller als ein Mensch gut lesbare, korrekt verfasste und plausibel klingende Texte zu allen möglichen Themen zu erstellen. Laut Open AI handelt es sich bei ChatGPT um eine sogenannte Beta-Version, die noch stark verbessert wird. Das Unternehmen warnt selbst davor, dass der Chatbot nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden kann. Kritiker befürchten, dass ChatGTP durch gezielte Texteinspeisungen ins Netz massiv manipuliert werden könnte. Auch andere Unternehmen wie Google bereiten ähnliche Anwendungen vor.

Was ist eigentlich genau ein Mallorca-Resident?

Ein Mallorca-Resident ist eine Person, die ihren Wohnsitz auf Mallorca hat. Dazu muss die Person in der Regel mindestens 183 Tage im Jahr auf der Insel verbringen und sich offiziell bei den zuständigen Behörden anmelden. Der Residenten-Status hat verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel ermäßigte Steuersätze und andere Vergünstigungen.

MZ-Note: 7 von 10 Punkten. Weniger Steuern zahlt man dadurch nicht, eher im Gegenteil.

Welche sind die zehn prominentesten Deutschen, die auf Mallorca leben?

Es ist schwierig, eine definitive Liste der prominentesten Deutschen auf Mallorca zu erstellen, da es viele berühmte Persönlichkeiten gibt, die auf der Insel leben. Hier sind jedoch zehn prominente Deutsche, die auf Mallorca bekannt sind: 1. Boris Becker – ehemaliger deutscher Tennisprofi, 2. Caroline Beil – deutsche Schauspielerin, 3. Claudia Schiffer – deutsches Supermodel, 4. Daniela Katzenberger – deutsche TV-Persönlichkeit, 5. Dieter Bohlen – deutscher Pop-Produzent und Sänger, 6. Günther Jauch – deutscher TV-Moderator und Produzent, 7. Nina Ruge – deutsche Journalistin und Autorin, 8. Til Schweiger – deutscher Schauspieler und Regisseur, 9. Motsi Mabuse – südafrikanisch-deutsche Tänzerin und TV-Jurorin, 10. Jürgen Drews – deutscher Schlagersänger und Entertainer.

MZ-Note: 3 von 10 Punkten. Völlig überholte und fragwürdige Auswahl.

Wer ist der (neue) König von Mallorca?

Es gibt keinen König von Mallorca. Mallorca ist eine Insel und gehört zu Spanien, das eine parlamentarische Monarchie ist. Der amtierende König von Spanien ist seit dem 19. Juni 2014 König Felipe VI. Er ist der Sohn des ehemaligen Königs Juan Carlos I. und Königin Sofía.

MZ-Note: 5 von 10 Punkten. Nur halb wahr.

Warum sind auf Mallorca die Gehälter so niedrig, wenn die Wirtschaft so gut läuft?

Obwohl die Wirtschaft auf Mallorca im Allgemeinen gut läuft, sind die Gehälter oft niedrig. Einer der Hauptgründe dafür ist die starke Abhängigkeit der Insel von der Tourismusbranche, die viele saisonale und geringfügig bezahlte Arbeitsplätze bietet. Viele Unternehmen, insbesondere in der Gastronomie und Hotellerie, stellen Mitarbeiter nur für die Sommermonate ein und entlassen sie in der Nebensaison wieder. Darüber hinaus gibt es auch eine hohe Arbeitslosenquote, die den Wettbewerb um Arbeitsplätze erhöht und die Löhne niedrig hält. Ein weiterer Faktor ist der hohe Anteil an Schwarzarbeit auf der Insel, der oft zu niedrigeren Löhnen führt. Trotzdem gibt es auch Branchen auf der Insel, in denen höhere Gehälter gezahlt werden, wie beispielsweise im Immobiliensektor, in der Finanzbranche oder im medizinischen Bereich.

MZ-Note: 7 von 10 Punkten. Die Arbeitslosenquote auf den Inseln ist derzeit äußerst gering.

Ist es ethisch vertretbar, dass Immobilien auf Mallorca nicht mehr an Nicht-Residenten verkauft werden?

Als Sprachmodell habe ich keine eigene Meinung, aber im Allgemeinen ist es fraglich, ob es ethisch vertretbar ist, dass Immobilien auf Mallorca nicht mehr an Nicht-Residenten verkauft werden. Es könnte als Diskriminierung aufgrund der Nationalität betrachtet werden und den freien Markt einschränken. Es ist jedoch auch verständlich, dass einige Gemeinden auf Mallorca versuchen könnten, die Auswirkungen des Massentourismus zu begrenzen und die Einheimischen zu schützen. Die Bewertung der Ethik dieser Maßnahme hängt daher von verschiedenen Faktoren ab und ist eine komplexe Frage.

MZ-Note: 7 von 10 Punkten. Nicht falsch, aber sehr unpräzise.

Was ist der schönste Satz auf Mallorquinisch?

Es gibt viele schöne Sätze auf Mallorquinisch, aber hier ist einer, der oft zitiert wird: „La vida és com una rosa, cada pètal és una il·lusió i cada espina una realitat.“ (Das Leben ist wie eine Rose, jedes Blütenblatt ist eine Illusion und jeder Dorn eine Realität). Dieser Satz drückt aus, dass das Leben sowohl schöne als auch schwierige Momente hat und dass beides Teil der Realität ist.

MZ-Note: 1 von 10 Punkten. Klingt erst einmal gut, eine Google-Suche nach diesem Satz ergibt aber 0 Treffer.

Gibt es noch einen echten Geheimtipp-Strand auf Mallorca, der im Hochsommer nicht überfüllt ist? Welchen?

Es ist schwierig, einen Strand auf Mallorca zu finden, der in der Hochsaison nicht überfüllt ist, da die meisten Strände zu dieser Zeit sehr beliebt sind. Ein Strand, der jedoch möglicherweise weniger überfüllt ist als andere, ist Cala Varques im Südosten der Insel. Dieser Strand ist nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar, was dazu beiträgt, dass er nicht so überfüllt ist wie einige der anderen Strände auf Mallorca.

MZ-Note: 0 von 10 Punkten (s. u.).

Die Cala Varques ist mittlerweile längst kein Geheimtipp mehr. Hier parken regelmäßig auch im Sommer viel zu viele Autos am Straßenrand und es herrscht Chaos.

Es tut mir leid, dass meine vorherige Antwort nicht hilfreich war. Es stimmt, dass Cala Varques in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen hat und in der Hochsaison oft überfüllt ist. Einige weniger bekannte Strände auf Mallorca, die möglicherweise weniger überlaufen sind, sind beispielsweise Cala Torta und Cala Mesquida im Osten der Insel oder Cala Blava und Cala Pi im Süden. Es kann jedoch schwierig sein, während der Hauptsaison einen Strand zu finden, der nicht überfüllt ist.

MZ-Note: 3 von 10 Punkten. Die Antwort ist nicht viel besser als die vorherige.

Warum stehen auf Mallorca oft Wasserflaschen vor der Tür?

Auf Mallorca werden oft Wasserflaschen vor die Haustüren gestellt, um den Postboten an heißen Tagen eine kühle Erfrischung zu bieten. Die Flaschen können auch für andere Lieferanten oder Dienstleister bereitgestellt werden, die an heißen Tagen arbeiten müssen. Es ist eine nette Geste, um denjenigen zu helfen, die in der Hitze arbeiten müssen, und um ihnen eine kleine Erfrischung anzubieten.

MZ-Note: 2 von 10 Punkten. Stimmt nicht (s. u.), ist aber sehr lustig.

Laut unseren Informationen werden die Plastikflaschen rausgestellt, um Hunde vom Urinieren abzuhalten.

Es tut mir leid, meine Antwort war nicht korrekt. Tatsächlich werden auf Mallorca in einigen Gegenden Plastikflaschen vor die Türen gestellt, um Hunde vom Urinieren abzuhalten. Die Flaschen werden oft mit Wasser gefüllt und vor die Tür gestellt, da Hunde angeblich das Reflektieren des Lichts auf dem Wasser scheuen. Diese Methode wird manchmal als „Botella de pis“ bezeichnet, was auf Spanisch „Urinflasche“ bedeutet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Methode umstritten ist und nicht von allen Tierexperten empfohlen wird.

MZ-Note: 7 von 10 Punkten, weil lernfähig.