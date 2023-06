Einst Promi-Treffpunkt mit Hubschrauber-Landeplatz: Das "Farah's" auf Mallorca macht wieder auf

„Huch, an dem Gebäude steht ja mein Name“, dürfte sich die Schweizer Eventmanagerin Farah De Tomi bei einem Spaziergang durch Cala d’Or an einem Wintertag im Jahr 2021 gedacht haben. Die Mallorca-Residentin hatte gerade den Kampf gegen den Brustkrebs gewonnen und wollte ein neues Leben starten. Da wirkte die Entdeckung wie ein Wink des Schicksals. Kurzerhand machte sich die Schweizerin auf die Suche nach den Eigentümern des leer stehenden Nachtclubs – und übernahm diesen. Ab Donnerstag (22.6.) feiert der Farah’s Legendary Club eine dreitägige Opening-Party. Die Ü30-Disco soll zu einem Treffpunkt der Schwulenszene auf der Insel werden, so der Plan.

Promi-Treffpunkt mit Hubschrauber-Landeplatz

Den Club hatte vor inzwischen 46 Jahren ein holländischer Geschäftsmann mit seinem spanischen Lebenspartner eröffnet. Als Namensgeberin fungierte die iranische Kaiserin Farah Pahlavi, mit der das Paar befreundet ist und die auch Stammgast war. „Die Disco war ein Promi-Treffpunkt. Hinter dem Gebäude gab es sogar einen Hubschrauber-Landeplatz“, berichtet Judith Pein, die nun die Pressearbeit für das Farah’s macht. Die Eigentümer adelten den Tanztempel mit dem Beinamen Legendary Club.

Vor vier Jahren war dann aber Schluss. Im Juli 2019 endeten die sonst beinahe täglichen Partyankündigungen in den sozialen Netzwerken abrupt. Die im Jahr darauf folgende Pandemie dürfte dem Farah’s den Todesstoß versetzt haben.

Mutter traf die Kaiserin

Nun erweckt die Schweizerin selben Namens die Disco wieder zum Leben. „Der Club und ich haben nicht nur denselben Namen, sondern auch dieselbe Namensgeberin. Meine Mutter traf damals hochschwanger in St. Moritz die iranische Kaiserin, die ihr vorschlug, sie solle mich, ihre Tochter, nach ihr benennen. Das alles ist kein Zufall mehr, das ist legendär“, wird De Tomi in einer Pressemitteilung zitiert. Der arabische Vorname bedeutet übersetzt übrigens Freude.

Erfahrung mit Ballermann-Partys

Wie viele andere Mallorca-Auswanderer kam auch die Schweizerin erst jahrelang zum Urlauben, ehe sie sich vor vier Jahren dazu entschloss, gänzlich herzuziehen. „Mit ihrem Ex-Mann führte Farah 49 Clubs in Österreich und in der Schweiz. Darunter auch die bekannte ‚Mausefalle‘ in Zürich“, sagt Pein. Auffällig: In der Disco wurden auch viele Ballermann-Partys mit den Playa-Künstlern gefeiert.

Keine klassische Schwulenbar

Da es auf der Insel kaum Lokale für Lesben und Schwule gebe, soll der Farah’s Legendary Club ein Treffpunkt für diese Szene werden, so Pein. „Aber nicht ausschließlich. Wir sind gay-friendly, unsere Türen stehen aber allen Personen ab 30 Jahren offen.“ Eine klassische Schwulenbar mit Darkroom sei das Farah’s daher nicht. Selbst bei der Gay-Nacht donnerstags wird der Eintritt auch heterosexuellen Partygästen gewährt. Wie die ursprünglichen Gründer der Disco lebt auch Farah De Tomi in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung.

Öffnungszeiten und Angebot

Zum dreitägigen Opening soll die Schweizer DJane Tatana auflegen, die besonders Anfang der 2000er-Jahre in der Schweiz die Chartlisten stürmte. Zu den Gästen, die überwiegend aus der Schweiz kommen, zählen die Travestiekünstler Yvonne O’Neill und Alby Starnight, das Transmodel Koko Divine Barno sowie Gregory Knie von der Zirkusdynastie Knie. Sein Vater Rolf Knie hatte im vergangenen Jahr Mallorca den Rücken gekehrt und seine Finca in Santa Ponça an den Fußballtrainer Jürgen Klopp verkauft.

Nach der Eröffnung soll die Party im neuen Farah’s Legendary Club jede Woche dienstags bis sonntags um 22 Uhr starten. Bereits um 16 Uhr macht die hauseigene Bar nebenan auf. „Früher war das eine Shisha-Bar. Heute haben wir uns dort auf Gin spezialisiert und bieten 62 verschiedenen Marken an“, sagt Pein. Die Gin-Bar, in der auch Crêpes zubereitet werden, heißt passenderweise G-Punkt.