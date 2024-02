Auch auf Mallorca geht es anlässlich Karneval bunt zu. Wie jedes Jahr feiert Palma mit "Sa Rua" den größten Umzug der Insel. Am Sonntag (11.2.) ab 17 Uhr zieht er über die Rambla, den Carrer de la Riera, den Carrer de la Unió, die Plaça del Rei Joan Carles I. und die Einkaufsstraße Jaume III. Am Ende des Umzugs findet auf der Plaça Joan Carles ein Konzert statt. Außerdem werden die besten Gruppen und Wagen mit Preisen im Gesamtwert von 2.800 Euro ausgezeichnet.

An der Playa de Palma beginnt das bunte Treiben bereits am Samstag (10.2.). Der Umzug startet um 14.30 Uhr im Carrer Costa i Llobera in Son Verí und endet an der Plaça de las Meravelles in S'Arenal, wo es ab 17.30 Uhr Kinderanimation mit der Theatergruppe Plou i Fa Sol gibt.

Nicht nur in der Balearen-Hauptstadt und an der Playa wird Karneval gefeiert, nahezu alle Orte der Insel beteiligen sich. Hier eine Auswahl an Feiern, die am 10. Februar stattfinden:

Alcúdia: Umzug, 11 Uhr: Església de Sant Jaume bis Passeig Pere Ventanyol

Umzug, 11 Uhr: Església de Sant Jaume bis Passeig Pere Ventanyol Algaida: Umzug, 16.30 Uhr: Carrer Pare Bartomeu Pou

Umzug, 16.30 Uhr: Carrer Pare Bartomeu Pou Artà: Umzug, 19 Uhr: Plaça de l'Ajuntament bis Plaça del Conqueridor

Umzug, 19 Uhr: Plaça de l'Ajuntament bis Plaça del Conqueridor Calvià: Umzug, 16.30 Uhr: ab Carrer Ses Quarterades, anschließend Kostümwettbewerb

Umzug, 16.30 Uhr: ab Carrer Ses Quarterades, anschließend Kostümwettbewerb Inca: Umzug, 17 Uhr: ab Carrer Juníper Serra

Umzug, 17 Uhr: ab Carrer Juníper Serra Lloseta: Umzug, 16 Uhr: Avinguda del Cocó

Umzug, 16 Uhr: Avinguda del Cocó Llucmajor: Umzug, 17 Uhr: Passeig Jaume III., anschließend Fest mit Essen und DJ (Plaça Espanya)

Umzug, 17 Uhr: Passeig Jaume III., anschließend Fest mit Essen und DJ (Plaça Espanya) Manacor: Umzug, 17.30 Uhr: ab Passeig d'Antoni Maura; 18.30–21.30 Uhr: Musik der 80er- und 90er-Jahre: 22 Uhr, Musik mit DJs (Plaça Ramón Llull). Am 11. Februa r geht es noch weiter: In der Bar Ca'n Lliro gibt es Musik mit DJ Antartic i Butxe und DJ Marc Mayordomo und sogar einen Kostümwettbewerb (Thema: Tourismus)

Umzug, 17.30 Uhr: ab Passeig d'Antoni Maura; 18.30–21.30 Uhr: Musik der 80er- und 90er-Jahre: 22 Uhr, Musik mit DJs (Plaça Ramón Llull). Am r geht es noch weiter: In der Bar Ca'n Lliro gibt es Musik mit DJ Antartic i Butxe und DJ Marc Mayordomo und sogar einen Kostümwettbewerb (Thema: Tourismus) Montuïri: Umzug, 16.30 Uhr: Plaça Major

Umzug, 16.30 Uhr: Plaça Major Pollença: Umzug, 17 Uhr: Via Pollentia bis Plaça Major

Umzug, 17 Uhr: Via Pollentia bis Plaça Major Porto Cristo: Umzug, 17 Uhr: Plaça de ses Comes; 18.30 Uhr: Musik der 80er- und 90er-Jahre (Plaça del Sol i la Lluna); 20 Uhr: Karnevalsparty mit DJs

Umzug, 17 Uhr: Plaça de ses Comes; 18.30 Uhr: Musik der 80er- und 90er-Jahre (Plaça del Sol i la Lluna); 20 Uhr: Karnevalsparty mit DJs Santanyí: Umzug, 16 Uhr: Plaça Major

Umzug, 16 Uhr: Plaça Major Son Carrió : Umzug, 17 Uhr: ab Plaça de Mossèn Alcover, anschließend Tanz

: Umzug, 17 Uhr: ab Plaça de Mossèn Alcover, anschließend Tanz Sant Llorenç: Umzug, 18 Uhr: ab Plaça de l'Església; 18.45 Uhr: Tardeo mit DJ Simonet und DJ Saneva

Umzug, 18 Uhr: ab Plaça de l'Església; 18.45 Uhr: Tardeo mit DJ Simonet und DJ Saneva Sa Coma: Umzug, 17 Uhr: ab Delegació (Carrer Mare-Selva, 2)

Umzug, 17 Uhr: ab Delegació (Carrer Mare-Selva, 2) Vilafranca: Umzug, 16.30 Uhr: Carrer Sequer bis Parc Josep Maria Llompart

Für alle, die Heimweh haben

Kräftig auf die rheinische Art gefeiert wird wie jedes Jahr im "Deutschen Eck": Am Karnevalssamstag (10.2.) und Rosenmontag (12.2.) geht die Party jeweils um 11.11 Uhr los: Es gibt einen DJ, spezielles Essen aus dem Rheinland und Kostümwettbewerbe inklusive Preisverleihung jeweils ab 19 Uhr. In diesem Sinne: Helau und Alaaf!

Im "Münchner Kindl" geht es bis Montag (12.2.) richtig rund. Und natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Es werden Kölsche Gerichte serviert.