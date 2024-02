Wer dieser Tage in Peguera unterwegs ist, merkt schnell: Der deutsch geprägte Ort im Südwesten von Mallorca ist längst noch nicht wieder aus dem Winterschlaf erwacht. In den wenigen schon geöffneten Lokalen genießen Besucher und Bewohner dieser Tage das Wetter, den Meerblick und die Ruhe vor dem Urlauberansturm. Geöffnet sind etwa schon das Schwarzwald Café, das La Vida wie auch das Momos, das Vivo Beach oder auch das Hostal-Restaurante María Eugenia sowie das Restaurante Beach Club und das Restaurante El Paradiso.

Viele Lokale auf dem Bulevard noch geschlossen

Ob Eisdielen, Klamotten-Läden oder Supermärkte: Die meisten Geschäfte auf dem "Bulevar" sind beim MZ-Besuch hingengen noch geschlossen. Ab und an fährt der Überlandbus über die Einkaufsstraße. Auch Radfahrer sind vereinzelt zu sehen sowie Passanten.

Auch das Traditionslokal "Bei Hermine" im Carrer Eucaliptus liegt noch verschlafen da. Die bekannte Österreicherin Hermine Reisinger startet am 1. oder 7. März in die neue Saison, auch weil sie denkt, dass ab dann wieder deutlich mehr Hotels geöffnet sein werden. Holger und Juliette Bombien werden ihr Lokal namens "Bei Juliette und Holger" am 22. März wieder eröffnen. Auch Marion Pfaff (Krümel) will ihren Stadl an diesem Tag öffnen. Das große Opening sei dann wie in jedem Jahr am 30. April.

Hunde statt Badegäste

Badegäste waren beim MZ-Besuch noch keine zu sehen. Der bewölkte Himmel lädt in Kombination mit teils starkem Wind eher nicht zum Baden ein. Dafür haben Hunde Spaß am Strand. Am Übergang vom Torà- zum Palmira-Strand wird vor dem Restaurant Domin die Promenade neu gepflastert. Der Weg ist derzeit gesperrt. Am Ende des Palmira-Strandes spielen zwei Kinder im Sand.

Alles über Peguera

Peguera gehört zur Gemeinde Calvià und liegt im Südwesten von Mallorca. Der Ort ist noch vor Santanyí, Can Picafort, Santa Ponça oder Cala Ratjada der vielleicht deutscheste aller Ferienorte auf Mallorca. 2023 haben wir Urlauber und Bewohner gefragt, was sie an Peguera so lieben. Die Antworten finden Sie hier:

Jedes Jahr am dritten Donnerstag im September feiert Peguera sein "Touristenfest". Die Ausgabe 2024 wird bereits die 26. sein.