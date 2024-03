Um Punkt 10 Uhr war es soweit: Der Megapark hat am Donnerstag (28.3.) zum ersten Mal in diesem Jahr die Pforten geöffnet. Rund 15 bis 20 feierfreudige Menschen standen bei starkem Wind vor der Tür. Die Euphorie, die in den vergangenen Jahren das Soft-Opening begleitet hatte, hielt sich diesmal ein wenig in Grenzen. Unter den ersten Besuchern waren unter anderem die Spieler des niedesächsischen Kreisligisten Tus Bothel 1920. Die sind zur "Regeneration" auf die Insel gekommen und genossen im Partytempel ein flüssiges Frühstück.

Minnie Rock weiht die Soundanlage ein Gegen Mittag war der Megapark schon gut gefüllt. Die erste Künstlerin, die in diesem Jahr auf der Bühne stand und damit auch die neue Soundanlage einweihen durfte, war Minnie Rock. "Ich war maximal aufgeregt, schlimmer als sonst", erzählte sie der MZ. "Aber ich bin wirklich begeistert. Die Leute sind da. Es wird eine grandiose Saison 2024." Den ersten Stresstest für den Megapark gibt es am Donnerstagabend. Ab 20 Uhr steht dann Ballermann-Veteran Mickie Krause auf der Bühne. Im Bierkönig sowie im Bamboleo, der am Mittwoch erstmals geöffnet hatte, ging es derweil noch eher gemächlich zu.