Der Sender Vox begleitet in seinem Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" auch Ballermann-Sänger, die es auf die Insel zieht. Nach Isi Glück, die mit bürgerlichem Namen Isabel Gülck heißt, ist nun eine andere Playa-Bekanntheit erneut Protagonist einer Wiederholungs-Folge, die erstmals am 24.3.2023 ausgestrahlt wurde: Stefan Scheichel-Gierten, besser bekannt als Lorenz Büffel ("Johnny Däpp", "Der Zug hat keine Bremse") samt Frau Emily Gierten und Sohn Leo. Die Folge mit dem Titel "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer – Büffel-Liebe am Ballermann und eine Hochzeit auf der Kippe" läuft am Montag (11.3.) um 22.20 Uhr im Fernsehen. Auf RTL+ ist sie schon vorab zu sehen.