Wer gerne in den an Palmas Paseo Marítimo gelegenen Vergnügungslokalen unterwegs war, zuletzt wegen der Bauarbeiten aber auf Partys und Barabende verzichten musste, kann sich den Samstag (20.4.) schon einmal im Kalender vormerken: In Zusammenarbeit mit der Hafenbehörde der Balearen organisieren sieben an der Partymeile gelegene Lokale eine große Opening-Party nach den Umbauarbeiten. Letztere sind bisher nur auf dem Teilstück abgeschlossen, das vom Auditorium bis zum Carrer de l'Aigua Dolça geht.

Es ist die erste große Party nach dem Umbau des Paseo Marítimo, der vor einem Jahr und vier Monaten in der betroffenen Zone begonnen hatte. Aufgrund der Bauarbeiten galten für die Geschäfte, Bars, Restaurants und Nachtlokale zuletzt strenge Auflagen. Nun dürfen ihre Gäste sich unter anderem über neu gemachte Gehwege freuen. Diese Lokale sind dabei La Bodeguita del Medio

Malecón 27

Made in Brasil

Thalassa Marítimo

Mira Blau

Epic Palma

Mumbai Lounge Die Lokale haben sich für die Aktion unter dem Namen "La Milla del Marítimo" zusammengeschlossen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🇧🇷MADE IN BRASIL🇧🇷 (@made_in_brasil_palma) "Ziel ist es, nach den monatelangen Bauarbeiten wieder Leben in die Gegend zu bringen, die eine Referenz für Palmas Nachtleben ist", erklärten die Organisatoren von "La Milla del Marítimo", deren Lokale sich zwischen den Hausnummern 21 und 27 der Avenida Gabriel Roca befinden. Sie können fortan auch ihre Außenbereiche wieder nutzen. Los geht es um 17 Uhr. Neben Musik bis in die frühen Morgenstunden gibt es auch gastronomische Verkostungen sowie eine Fotoleinwand, vor der man sich ablichten lassen kann. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mira Blau I Local de Copas, Música y Ocio Nocturno (@mirablaupm) Noch im Mai soll dann voraussichtlich die neue Fahrspur in Richtung Porto Pi für den Verkehr eröffnen. Pünktlich zum Beginn des Sommers sollen zudem die Reformen an der Straßenseite, an der die Bars liegen, beendet sein. Der komplette Umbau soll bis zum ersten Quartal des Jahres 2025 abgeschlossen sein. Dank der Umbauarbeiten soll künftig mehr Platz für Fußgänger sein. Zudem soll sich die Zahl der Bäume verdreifachen und die der Palmen verdoppeln, damit mehr Grünflächen entstehen. /sw