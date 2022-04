Dass es jetzt ausgerechnet am Mittwoch (13.4.) mit einer Wahrscheinlichkeit von hundert Prozent in der Woche vor Ostern auf Mallorca regnen soll, ist für Urlauber ganz schön blöd. Da sucht man ein wenig Sonne, Frühling und Entspannung - und dann das. Dass die Insel aber auch bei miesem Wetter viel zu bieten hat, wollen wir Ihnen mit diesen neun Vorschlägen beweisen.

Mit Kindern: Hüpfen bei Palma Jump

Die Trampolinhalle Palma Jump ist ideal für einen verregneten Urlaubstag mit Kindern auf Mallorca. In der Halle im Gewerbegebiet Can Valero in Palma de Mallorca gibt es viele Möglichkeiten, sich müde zu hüpfen. Trampolinbetten mit Basketballkörben sind ebenso vorhanden wie Ninja-Warrior-Park und eine riesige Luftmatte, auf der man landen kann. Die Halle bietet sowohl freies Hüpfen als auch spezielle Uhrzeiten, wo Eltern mit Kindern unter fünf Jahren hopsen können. Die Maske ist für alle Personen ab sechs Jahren Pflicht. Anmeldung, Anfahrt und weitere Informationen: www.palmajump.com

Für Groß und Klein: Pharaonen-Ausstellung im CaixaForum

Das CaixaForum im Zentrum von Palma de Mallorca ist eines der besten Ausstellungshäuser der Stadt. Bis 22. Mai zeigt es 137 Exponate aus dem alten Ägypten in einer Schau, die sich mit der Welt der Pharaonen beschäftigt. Die exklusiven Stücke stammen aus dem British Museum in London. Dabei zeugen die Ausstellungsstücke sowohl von der Kunstfertigkeit der Handwerker als auch von dem Bild, das der Pharao von sich selbst vermitteln wollte: als kühner Krieger, Beschützer des Reiches gegen seine Feinde und als glühender Verehrer der Götter. Öffnungszeiten, Anfahrt und weitere Informationen: caixaforum.org/es/palma

Für Gourmands: Einen leckeren arròs brut in einem traditionellen Lokal essen

Zweifelsohne ist die Reissuppe arròs brut (schmutziger Reis) eines der besten Gerichte der mallorquinischen Winterküche. An verregneten Tagen gibt es kaum was besseres als einen Teller des Gerichts, der unter anderem mit Schweinefleisch, Hühnchen, Kaninchen, verschiedenen Gemüse und Pilzen zubereitet wird. Das Geheimnis des Geschmacks: Die Gewürzmischung "Quatre espècies" aus Zimt, Nelken, Muskatnuss und Pfeffer. Achtung: Manch ein Koch macht auch Schnecken rein. Am besten genießt man es mit einem Glas Rotwein in einem traditionellen Lokal wie dem Es Cruce in Vilafranca oder dem Cal Dimoni in Algaida.

Für Kulturfreunde: Oper "La Traviata" live im Kino sehen

Das Multiplexkino Ocimax im Norden von Palma de Mallorca bietet am Mittwoch um 19.45 Uhr eine Liveübertragung von Giuseppe Verdis Oper "La Traviata". Gesendet wird aus dem Royal Opera House in London. Unter der Regie von Richard Eyre sind unter anderem Pretty Yende, Angela Simkin und Jeremy White in den Hauptrollen zu sehen. Karten und Anfahrt: www.aficine.com

Für Geschichtsbegeisterte: So lebten die Menschen früher auf Mallorca

Um sich ein Bild davon zu machen, wie das Leben früher auf Mallorca war, besucht man am besten eine possessió. Die Geschichte des Anwesens Els Calderers in Sant Joan in der Inselmitte (Camino Els Calderers) geht bis auf das Jahr 1285 zurück. Damals wurde es von der Besitzerfamilie erstmals urkundlich erwähnt. Sehenswert sind neben dem Haupthaus auch die alten Tierställe, in denen noch heute schwarze Schweine gehalten werden. In den Werkstätten ist zu sehen, wie die Menschen damals arbeiteten. Die possessió ist über die Feiertage täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro, für Kinder 4 Euro. Informationen und Anfahrt: elscalderers.com

Heimische Meerestiere sehen: Das andere Aquarium im Süden von Mallorca entdecken

Sicherlich ist das Palma Aquarium immer ein lohnenswerter Ausflugsort - gerade mit Kindern - aber eben immer auch voll. Etwas ruhiger dürfte es im Besucherzentrum vom Nationalpark Cabrera in Colònia de Sant Jordi (C/. Gabriel Roca) zugehen. In dem zugehörigen Aquarium sind etwa 5.000 Meeresbewohner von 200 Arten in 18 verschiedenen Becken zu bestaunen. Die Tiere und Pflanzen entstammen alle aus den heimischen Gewässern. Danach geht es hoch auf die Aussichtsplattform, um die Inselgruppe Cabrera zu sehen. Vielleicht hat es ja auch schon aufgehört zu regnen. Das Centro de Visitantes ist täglich von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Anfahrt und Informationen: www.coloniasantjordi.es

Ein Klassiker: Die Höhlen an der Ostküste

Die Höhlen von Mallorca sind alles andere als ein Geheimtipp, aber das heißt nicht, dass jeder sie schon mal gesehen hat. Und sie haben den Vorteil, dass sie eben überdacht sind. Empfehlenswert sind unter anderem die Coves del Drach in Porto Cristo, in denen ein Konzert und eine Bootsfahrt über einen unterirdischen See geboten wird. Beginn der Führungen ist bis auf eine Mittagspause um 13 Uhr immer zur vollen Uhrzeit von 10 bis 17 Uhr. Eintritt 16 Euro für Erwachsene, neun Euro für Kindern. Oder man besucht etwas weiter nördlich die Höhlen von Artà in der Nähe von Canyamel in der Gemeinde Capdepera. Der Besuch dauert rund 45 Minuten, ungefähr alle 30 Minuten beginnt eine Führung.

Für Sportler: Warum nicht mal wieder Bowling spielen

Ganz ehrlich, wann kommt man dazu, Bowling zu spielen, wenn nicht im Urlaub. Ganz in der Nähe von der Trampolinhalle Palma Jump (siehe oben) befindet sich im Gewerbegebiet Can Valero die Halle "Mallorca Bowling". Neben den Bahnen gibt es hier auch die Möglichkeit, Karaoke zu singen oder sich an Spielautomaten (die zum Spielen, nicht die zum Geld Verlieren) zu versuchen. Öffnungszeiten am Mittwoch von 17 bis 1 Uhr morgens. Infos und Anfahrt: mallorcabowling.es

Wer trotzdem raus in den Regen will: Spargel suchen am Wegesrand

Grünen Spargel am Wegesrand zu suchen, ist bei Mallorquinern im Frühjahr sehr beliebt. Eigentlich wäre es ein wenig spät dafür, aber der kalte März hat dafür gesorgt, dass immer noch welche zu finden sind. Machen Sie sich dafür am besten auf in die Inselmitte, dort gibt es viel zu ernten. Aber auch im Stadtwald am Castell de Bellver kann man immer wieder Glück haben. Wer noch nie Spargel gesucht hat, für den haben wir hier eine kleine Anleitung geschrieben: