Mallorca-Urlauber können den Mittwoch (13.4.) an der frischen Luft weitgehend abschreiben - zumindest, wenn sie nicht nass werden wollen und der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet Glauben schenken. Demnach beträgt die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag, von 0 bis 24 Uhr, 100 Prozent. Eine Wetterwarnung, etwa wegen etwaigem Starkregen, ist bislang noch nicht ausgegeben worden.

Soweit die schlechten Nachrichten. Die guten: Nach der Kaltluftfront, die der Insel Regen und Gewitter bringt, soll es zu den eigentlichen Oster-Feiertagen überwiegend sonnig werden.

So geht es jetzt weiter

Nach dem schönen Wetter am Wochenende blieb der Montag (11.4.) noch überwiegend heiter, mit Höchstwerten von 21 Grad. Auch der Dienstag wird anfangs noch ganz nett. Die Temperaturen steigen und erreichen Höchstwerte von 24 Grad. Der Wind wird im Vergleich zum Montag schwächer.

Zwar liegt in der Luft Saharastaub, die Sonne scheint aber. Ab dem Abend zieht der Himmel dann zu und es kommt zu ersten Regenfällen und Gewittern, wenn die Kaltluftfront aus dem Norden auf die warmen Luftmassen stößt. Der Niederschlag lässt die Staubkörner herabregnen. Autos und Terrassen werden wieder einmal beschmutzt. Die Wäsche sollte rechtzeitig abgenommen werden.

Der Mittwoch fällt dann ins ganz ins Wasser. Aemet sagt eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent voraus. Es ist den ganzen Tag mit Niederschlag (erneut mit dem Saharastaub versetzt) und Gewitter zu rechnen. Zudem sinken die Temperaturen spürbar auf Höchstwerte von 15 bis 18 Grad. Der Donnerstag startet ähnlich. Am Vormittag wird es wohl regnen, am Nachmittag zeigt sich aber schon vermehrt die Sonne. Der Wind weht stark aus Nord-Nordost. Die Temperaturen bleiben konstant.

Die Aussicht auf Ostern

Und das lange Osterwochenende? Karfreitag startet bewölkt mit vereinzelten Niederschlägen. Am Nachmittag scheint die Sonne und hält sich dann auch über das Wochenende standhaft. Karsamstag sieht es ähnlich aus: vermehrt Wolken am Vormittag, Sonne am Nachmittag. Der Ostersonntag wird sonnig. Die Temperaturen steigen. Am Karfreitag werden es 22 Grad, am Karsamstag sogar 24 Grad. /rp