Die internationale Gastronomie soll das porc negre, das schwarze Schwein von Mallorca kennenlernen. Zu diesem Zweck hat die Balearen-Regierung 15 internationale Gastro-Journalisten und Influencer auf das Landgut Es Bosc Vell in der Gemeinde Petra im Zentrum der Insel eingeladen.

Vor Ort konnten sich die Experten aus Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Irland und den USA von den Haltungsbedingungen überzeugen. "Wir sind hier, um die hochwertigen Produkte Mallorcas kennenzulernen, und diese Schweine sind ein ganz besonderer Fall, denn sie haben viel Platz im Freien, und das ist sehr positiv", sagte Philipp Elsbrock, Chefredakteur des Genuss- und Weinmagazins "Falstaff".

Vor Ort durften sie verschiedene Wurstwaren kosten: Hummus mit Sobrassada vom porc negre, Nackensteak vom schwarzen Schwein und eine Ensaïmada, die mit dem Schmalz der Tiere hergestellt wird.

Schwarze Schweine außerhalb Spaniens bekannt machen

An dem Termin nahm auch die balearische Landwirtschaftsministerin Mae de la Concha teil. Sie betonte, dass derartige Veranstaltungen "unerlässlich sind, um unsere Erzeugnisse außerhalb Spaniens bekannt zu machen und somit das Produkt zu internationalisieren, was ihm mehr Prestige verleiht". Luis Miguel Herrero vom spanischen Handels- und Exportinstitut ICEX drückte die Hoffnung aus, dass die "Influencer die Produkte und Unternehmen kennenlernen und dann positiv in den Medien schreiben, in denen sie arbeiten".

Die schwarzen Schweine sind die einzige einheimische Art der Insel. Eine von der Europäischen Union in Auftrag gegebene Untersuchung ergab, dass das Fleisch des porc negre 60 Prozent mehr gesunde Fette als Produkte von industriell gezüchteten und gehaltenen Schweinen enthält.

Am Freitag (1.4.) reisen die Influencer nach Menorca, um den Herstellungsprozess des Käses Mahón-Menorca kennenzulernen. /pss