Der Streik des Kabinenpersonals bei Ryanair und Easyjet hat bis Samstagmittag (2.7.) auf Mallorca zu keinen Flugausfällen geführt. Wie die Gewerkschaft USO in einer Pressemitteilung bekannt gab, fanden bis 13 Uhr alle Flüge von und nach Palma statt.

Bei Ryanair fielen bis zum Mittag spanienweit zehn Flugverbindungen aus, unter anderem der Hin- und Rückflug von Berlin-Brandenburg nach Ibiza. Bei Easyjet waren bis 13 Uhr fünf Verbindungen ausgefallen, darunter eine von Genf nach Malaga. Allerdings kam es zu manchen Verspätungen. Am Flughafen Palma gab es bei Ryanair zehn verspätete Abflüge und 23 verspätete Ankünfte. Damit war es der spanische Airport, der am meisten von verspäteten Flügen betroffen war. Bei Easyjet wurden auf Mallorca elf Verspätungen bei den Abflügen verzeichnet, zehn bei den Ankünften.

Ryanair-Streik geht in die Verlängerung

Eigentlich sollte der Ausstand bei Ryanair mit dem Samstag beendet sein. Allerdings gaben die Gewerkschaften USO und SITPLA bekannt, dass der Streik bei der irischen Fluglinie um zwölf Tage verlängert wird. Der nächste Streiktag ist der 12. Juli. Weitere geplante Termine sind der 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27. und 28. Juli.

Bei Easyjet stehen noch sieben weitere Streiktage aus, der nächste gleich am Sonntag (3.7.). Es folgen der 15., 16., 17., 29., 30. und 31. Juli.

Stockende Tarifverhandlungen

Hintergrund für die Ausstände mitten in der Urlaubssaison sind die seit Monaten stockenden Tarifverhandlungen mit der irischen und der britischen Fluglinie. Die Gewerkschaft USO, die die Mitarbeiter beider Airlines vertritt, wirft den Unternehmen vor, sich bei den Arbeitsbedingungen nicht an spanisches Recht zu halten. Bei Ryanair sei noch nicht einmal ein Tarifvertrag vorhanden. Bei Easyjet verdienen die Mitarbeiter an den hochpreisigen Standorten Barcelona, Malaga und Mallorca sogar weniger als die Hälfte als beispielsweise die Kollegen in Deutschland. Unternehmen und Gewerkschaft werfen sich gegenseitig vor, ein Weiterkommen der Verhandlungen zu blockieren.

Gleichzeitig sorgt die Entscheidung des spanischen Verkehrsministeriums über den Mindestbetrieb beim Streik für Ärger. Bei Ryanair müssen 73 Prozent der Inlandsflüge und 56 Prozent der internationalen Verbindungen stattfinden. Bei Easyjet legte das Ministerium einen Mindestbetrieb von 51 Prozent der Flüge fest. Eine Sprecherin von USO erklärte gegenüber der MZ, diese Quoten seien "skandalös". Man nehme den Arbeitnehmern effektiv das Recht zu streiken.