Ab sofort sorgen bewaffnete "Air Marshalls" auf Mallorca-Flügen für Sicherheit an Bord

Die Guardia Civil baut die Flugsicherheit in Spanien aus. Die Polizeieinheit hat eine Eskorte ins Leben gerufen, die international als "Air Marshalls" bekannt ist und in Spanien sowohl auf Inlands- als auch auf internationalen Flügen eingesetzt wird. Diese soll bei Zwischenfällen in der Zivilluftfahrt polizeiliche Hilfe leisten.

Dabei sollen die bewaffneten Beamten nur dann eingreifen, wenn die Sicherheit des Flugs gefährdet ist, zum Beispiel, wenn ein Passagier versucht, im Flug eine Flugzeugtür zu öffnen. Bei Diskussionen zwischen Fluggästen und Kabinenpersonal etwa werde man nicht zur Tat schreiten. Die Fluggesellschaften werden nicht darüber informiert, ob ein Air Marshall an Bord ist oder nicht. Die neue Einheit wurde am Dienstag (18.10.) während eines Treffens des internationalen Flugsicherheitskomitees auf Mallorca vorgestellt, das noch bis Donnerstag (20.10.) andauert, und an dem auch Vertreter aus Kanada, Deutschland, Vietnam, Australien, Österreich, den Niederlanden, Indien, Israel, der Tschechischen Republik, Rumänien, Singapur und der Schweiz teilnehmen. Hochqualifiziertes Personal Bei den neuen Sicherheits-Eskorten handelt es sich um speziell im Personenschutz ausgebildete Beamte, die auf die Luftfahrt spezialisiert sind. Zu ihren Fähigkeiten gehören unter anderem auch gute Erste-Hilfe-Kenntnisse, Verhandlungsgeschick sowie eine fließende Beherrschung der englischen Sprache. Wie die Abgeordnete der Zentralregierung auf den Balearen, Aina Calvo, betonte, seien auch für die Inseln solche Eskorten wichtig, da diese in hohem Maße vom Flugverkehr abhängen. /somo