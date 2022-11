Es ist zwar noch ein bisschen hin, bis die ersten Übernachtungsgäste im Hotel Son Bunyola des britischen Milliardärs Richard Branson unterkommen können, aber ab Dienstag (15.11.) ist es künftigen Gästen des Hauses möglich, ihre Zimmer für den Zeitraum ab August 2023 zu reservieren. Das berichtete zuerst das englischsprachige "Majorca Bulletin".

Die Eröffnungsangebote starten bei 800 Euro pro Nacht und Zimmer mit Frühstück. Für diesen Preis gibt es die Suite Mountain View. Die sogenannte Deluxe Mountain View kostet dann 900 Euro pro Nacht. Meerblick gibt es ab 1.000 Euro. Dafür bekommt man das Zimmer Sea View. Deutlich mehr kosten dann schon die Superior Suite (1.500 Euro), die Deluxe Suite (2.000 Euro), die Tower Suite (2.500 Euro) und die Sa Tafona Suite (2.900 Euro).

Für diesen stolzen Preis gibt es dann sogar zwei Räume mit privater Terrasse und Panorama-Meerblick. Kinder unter sechs Jahren sind gratis, zwischen sechs und elf Jahren wird täglich ein Aufpreis von 150 Euro fällig. In der Nebensaison ab dem 15. September bis Ende Oktober werden die Zimmer deutlich günstiger.

Wer neben dem Frühstück weitere Verpflegung wünscht, kann für 70 Euro pro Person und Tag Halbpension und für 120 Euro Vollpension buchen (Kinder zwischen sechs und elf Jahren zahlen 35 respektive 60 Euro). Dann gibt es jeweils ein A-la-Carte-Essen in einem der Restaurants. Das Hotel liegt mitten in der Serra de Tramuntana nahe Banyalbufar. Richard Branson ging stets mit dem Anspruch an die Arbeit, aus Son Bunyola das "luxuriöseste Hotel des Mittelmeerraums" zu machen.

Hotel ist im Herrenhaus untergebracht

Auf der Finca Son Bunyola gibt es bereits drei Gästehäuser, die an Urlauber vermietet werden. So etwa die Villa Sa Terra Rotja, für die man in der Hochsaison schon mal über 30.000 Euro in der Woche hinblättern muss. Das neue Hotel entsteht nun in einem Herrenhaus, das in der heute erhaltenen Form im 18. Jahrhundert errichtet wurde, dessen Ursprünge aber bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen.

Auf den insgesamt 4.300 Quadratmetern bebauter Fläche werden 26 Zimmer untergebracht, sieben davon große Suiten mit Salon, Schlafzimmer, Terrasse oder Balkon. Hinzu kommen zwei Pools und zwei Restaurants.

Richard Branson, der vor allem durch seine Plattenfirma Virgin Records reich wurde, hatte Son Bunyola bereits im Jahr 2015 das erste Mal erworben, dann aber wieder verkauft. Unter anderem, weil seine Hotelpläne auf Widerstand stießen. Im Endeffekt musste der 72-jährige Unternehmer zahlreiche Kompromisse eingehen, er durfte keinen Quadratmeter zusätzlich bebauen und musste bei der Restaurierung der Gebäude äußerst vorsichtig vorgehen. Auch von geplanten Tennisplätzen musste er sich schnell verabschieden. /jk/ck