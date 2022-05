Der Multimillionär Richard Branson ist nach Mallorca gekommen, um die Arbeiten an seiner Megafinca Son Bunyola in Banyalbufar zu besuchen. Die Renovierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude, aus dem der Gründer und Besitzer des Labels Virgin Records ein Luxushotel machen will, werden am Donnerstag (12.5.) der Presse präsentiert. Dass Branson überhaupt renovieren darf, hat er sich hartnäckig erkämpft. Seit bald 30 Jahren will er aus dem Anwesen ein Hotel machen.

Der Milliardär hatte das Drei-Millionen-Quadratmeter-Landgut im Jahr 1994 von der damaligen Eigentümerin Magdalena Puig Shelton für 500 Millionen Peseten gekauft – etwa drei Millionen Euro – und auch die benachbarten Anwesen Son Valentí, Son Creus und Son Balagueret erworben. Ihm gehörte somit etwa ein Drittel der Gemeindefläche von Banyalbufar. Doch die Behörden durchkreuzten seine hochtrabenden Megahotel-Pläne, führten Umwelt- und Denkmalschutzaspekte an. Entnervt verkaufte Branson das Anwesen 2002. Doch sein scheinbarer Bruch mit Mallorca hielt nicht allzu lange an: 2015 erwarb er Son Bunyola erneut, diesmal für rund 15 Millionen Euro, und kaufte auch die angrenzenden Anwesen wieder auf. 2020 beschädigte eine Windhose Richard Bransons Anwesen auf Mallorca stark Auch von da an lief nicht alles rund. 2019 erteilte der Inselrat Branson eine erneute Absage für seine Hotelpläne. Im August 2020 zerstörte eine Windhose große Teile der Landschaft und beschädigte auch das Anwesen stark. Teile des geschichtsträchtigen Gebäudes blieben in miserablem Zustand zurück. Branson passte sein Bauvorhaben ein weiteres Mal an – mit Erfolg. Im März 2021 bekam er tatsächlich die Genehmigung vom balearischen Umweltausschuss, im Frühsommer dann auch vom Rathaus von Banyalbufar die langersehnte Baulizenz. 2023 soll das Hotel öffnen, bereits jetzt können online Zimmer gebucht werden. Die Auflagen, die Branson bei der Renovierung beachten muss, sind allerdings streng. Es darf keine Anbauten oder Erweiterungen geben, keine neuen Zufahrtswege auf dem Gelände, keine Tennisplätze. Und überhaupt müssen die Bauarbeiten zwischen Februar und Juni pausieren – dann nämlich ist die Brutzeit vieler Vögel in der atemberaubenden Gebirgsumgebung. Richard Branson besucht Rafael Nadal auf Mallorca Am selben Tag, an dem die Renovierungsarbeiten präsentiert werden, kommt auch das Kreuzfahrtschiff Valiant Lady von Bransons Unternehmen Virgin Cruise Line in Palmas Hafen an. Der Riese mit seinen 278 Metern Länge wurde 2021 in der italienischen Werft Fincantieri gebaut. Aktuell befindet er sich auf dem Weg von Málaga nach Palma. Auf dem Schiff sind keine Kinder erlaubt, nur 2.860 erwachsene Passagiere. Branson nutzte seinen Aufenthalt auf der Insel auch, um Tennisstar Rafa Nadal in dessen Akademie in Manacor zu besuchen, bevor dieser zu Madrid Open und Roma Open abreiste. Auf seinem Instagram-Account bedankt sich Branson bei Nadal für "das Privileg, mit ihm Zeit zu verbringen".