Leserfragen: Warum ist der Strand auf Mallorca so häufig voller Algen?

In unserem Urlaub in Calla Millor konnten wir den den Strand nicht genießen, er war voller Algen. (Hans B., per E-Mail)

Bei den angeschwemmten Pflanzenresten handelt es sich um Poseidongras. Es stabilisiert laut Umweltbehörde den Sand, damit er bei Unwettern nicht weggeschwemmt wird. So kann der Erosion der Strände vorgebeugt werden.

Kompost gegen Klimawandel

In der MZ veröffentlichten Sie einen Artikel zum Thema „Mit Kompost gegen den Klimawandel“ mit einem Interview der Familie Uhle. Können Sie mir beschreiben, wie ich zur Finca Moli d’Alt gelange? (Waltraud J., per E-Mail)

Wir haben Vreni und Rolf Uhle Ihre Anfrage samt Ihrer E-Mail-Adresse weitergeleitet, sie werden sich bei Ihnen melden.

Corona-Test auf Mallorca machen

Wo kann man auf Mallorca noch einen Covid-Test machen lassen? (Gabriele T., per E-Mail)

Privatkliniken oder die privaten Ärztezentren führen Covid-Tests durch. Bei Red Asistencial Juaneda (juaneda.es/pruebas-covid) hat man mir telefonisch bestätigt, dass dort nach wie vor Covid-Tests möglich sind.

Welche Wanderwege sind gesperrt?

Wo ist zu erfahren, welche Wanderwege des GR 221 in der Serra de Tramuntana gesperrt sind? (Claudia P., per E-Mail)

Folgende Wanderwege des GR 221 sind derzeit gesperrt: von Muleta nach Tossals Verds und von dort nach Son Amer, nicht begehbar ist zudem der Weg von dort zur Pont Romà. Weitre Einzelheiten unter caminsdepedra.conselldemallorca.cat/es/ruta- piedra-seca-gr-221.

Nach Sa Calobra fahren

Wir kommen an Ostern auf die Insel. Zu jedem Urlaub gehört die Fahrt nach Sa Calobra. Doch jetzt hörte ich, dass die Straße nach den Unwettern gesperrt ist. Wann wird die Straße geöffnet? (Wolfgang B., per E-Mail)

Der Inselrat hat in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass Fahrzeuge unter zehn Tonnen die Baustelle passieren können.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es