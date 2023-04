Dem Verkehrschaos am Express-Parkplatz des Ankunftsbereichs vom Flughafen Mallorca soll ein Ende bereitet werden. Arbeiter haben am Mittwoch (5.4.) die rechte Fahrspur zur Einfahrt abgesperrt. Dort standen seit der Einführung des Kurzzeit-Parkplatzes im Juni 2019 immer wieder zahlreiche Autos im absoluten Halteverbot, während auf die Ankunft von Freunden, Familie oder Bekannten gewartet wurde.

Drei Unfälle im Sommer 2022

Die Fahrer wollten so die Parkgebühren sparen, die anfallen, wenn hinter der Schranke die kostenlose Parkzeit von 15 Minuten überschritten wird. Teilweise standen 30 oder 40 Autos gleichzeitig in der Zone, manchmal sogar in zwei Reihen. Im vergangenen Sommer kam es zu drei Unfällen.

Das wollte sich der Flughafenbetreiber Aena nicht mehr gefallen lassen. Jetzt blockiert eine rot-weiße Plastikbarriere die bisherigen Halteplätze. "Noch ist nicht klar, was mit dieser Spur geschehen soll", erklärte eine Sprecherin des Flughafens gegenüber der MZ. /pss