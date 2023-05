Am 1. Juli eröffnet die erste Filiale des Hotelprojekts Zel, das Tennisstar Rafael Nadal gemeinsam mit der mallorquinischen Kette Meliá ins Leben gerufen hat. Das 180-Zimmer-Haus in Palmanova verfügt nach Angaben des Unternehmens nicht nur über ein großzügiges, rund um die Uhr geöffnetes Fitnessstudio und einen Spa-Bereich, sondern auch über einen Beachclub.

Und hier haben sich Nadal und Meliá mit der Kette Beso Beach einen bekannten Geschäftspartner an Bord geholt. Beso Beach eröffnete 2012 den ersten chiringuito auf der Nachbarinsel Formentera. Mittlerweile ist die Kette auf Ibiza, in Estepona (bei Málaga), in Sitges (Katalonien) und im mexikanischen Tulum vertreten.

Das Unternehmen arbeitet mit eigenen Künstlern und DJs, betreibt eine Produktionsfirma und organisiert Events. Vor Ort wird baskisch-mediterrane Küche serviert.

Das sind die Pläne von Nadal und Meliá

Nadal und Meliá-Chef Escarrer hatten die Pläne für die Hotelkette Zel im Dezember auf der Reisemesse Fitur in Madrid vorgestellt. Das Ziel ist, in den kommenden fünf Jahren 20 Zel-Hotels der Kategorie Vier Sterne Plus auf fünf Kontinenten zu eröffnen. Nadal erklärte damals: "Zel ist Synonym dafür, sich in jedem Moment gut zu fühlen, das Leben zu genießen und es so zu leben, wie wir das im Mittelmeerraum tun." Die Hotels der neuen Marke sollen stark an der Mittelmeer-Architektur orientiert sein, die Häuser etwa mit einem Innenhof, dem sogenannten patio, ausgestattet sein.

Um den Innenhof herum gruppieren sich die Zimmer und die anderen Annehmlichkeiten der Hotels, hieß es in einer Vorstellung des Projekts. Vor allem soll das Leben in den Zel-Hotels unter freiem Himmel stattfinden: Neben dem Beach Club soll es Rooftops, Terrassen und weitere Außenbereiche geben. Das erste Haus der Kette entsteht im bisherigen Innside by Meliá Cala Blanca direkt am Hauptstrand von Palmanova. /pss