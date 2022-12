Die Nadals gehen unter die Hoteliers: Am selben Tag, an dem Rafael Nadal, das Tennis-Ass von Mallorca, seinen Einstieg ins Hotelgeschäft bekannt gab, wurde publik, dass auch sein Onkel und früherer Trainer Toni Nadal ins Tourismusgeschäft investiert hat. Toni Nadal hat das Hotel Galeón an der Strandpromenade von Port de Pollença gekauft. Es handelt sich dabei um ein Aparthotel, das seit dem Jahr 2011 vom Hotelier Jaume Salas, dem Präsidenten des Hotelverbandes von Pollença, gepachtet und betrieben worden war.

Dieser verlässt das Haus in den nächsten Wochen, damit die neuen Eigentümer einziehen können. Der Kauf ging im November für einen zunächst nicht bekannten Betrag vonstatten. "Kein typisches Hotel" Das Hotel Galeón verfügt über 14 geräumige Wohneinheiten, einige davon mit drei Schlafzimmern und zwei Badezimmern, sowie einen Gemeinschaftsraum. "Es ist kein typisches Hotel", sagt Jaume Salas. Toni Nadal werde viel Potenzial vorfinden, um das Haus nach seinen Vorstellungen zu renovieren. Das Galeón liegt am Passeig de Londres, gegenüber dem Strand von Llenaire. Diese Gegend wird vor allem von britischen Familien besucht, die auch zu den Stammgästen des Hotels gehören. Toni Nadal verfügt bereits über ein Team von Architekten und Beratern, um das Haus auf einen Qualitätsstandard nach seinen Vorstellungen zu bringen. Der Präsident der Hotelvereinigung von Pollença freut sich vor allem darüber, dass das Hotel "in mallorquinische Hände übergeht", nach den jüngsten Operationen "wie dem Anwesen Sa Fortalesa", bei denen die Käufer Ausländer waren. "Als Hotelverband sind wir sehr glücklich", sagt Jaume Salas. Die letzte Renovierung datiert von 1999 Das Hotel Galeón wurde 1961 auf Initiative von Joan Seguí erbaut. Zuletzt war es im Besitz der Familie Cusí, die vor Kurzem beschlossen hat, es zusammen mit anderen Unterkünften wie dem Hotel Bellamar zu verkaufen. Die letzte größere Renovierung des Hotel Galeón war im Jahr 1999, als es als Aparthotel wiedereröffnet wurde. /jk