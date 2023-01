Die erste Unterkunft der Hotelkette Zel von Tennis-Star Rafael Nadal auf Mallorca wird in Palmanova stehen. Es handelt sich dabei um das Innside by Meliá Cala Blanca direkt am Hauptstrand von Palmanova. Das hat Meliá bei der Tourismusmesse Fitur in Madrid am Mittwoch (18.1.) bekanntgegeben - am selben Tag, an dem Nadal bei den Australian Open in der zweiten Runde ausschied. Die Kette Zel wurde gemeinsam von Meliá und Rafael Nadal gegründet und im Dezember 2022 offiziell vorgestellt. Laut den bisherigen Planungen soll das Hotel in Palmanova nach dem Umbau im Sommer 2023 eröffnen. Zel ist eine von neun Untermarken von Meliá.

Wie genau das Hotel nach dem Umbau aussehen wird und wie viele Zimmer den Gästen dann in Palmanova zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar. Die Zielvorgabe von Zel ist, bis 2027 mehr als 20 Hotels der Kategorie Vier Sterne Plus auf fünf Kontinenten im Portfolio zu haben. Vor allem soll es sich dabei um Häuser in klassischen Urlaubsgebieten handeln, wie eben Mallorca oder andere Ziele im Mittelmeerraum. Diese Sparte soll 80 Prozent der neuen Häuser ausmachen. Das zweite Standbein sind Stadthotels in großen Metropolen, in denen Rafael Nadal wichtige Turniere bestritten hat, wie etwa London, Paris, Madrid oder auch New York.

Das Leben in den Hotels soll draußen stattfinden

In den Zel-Hotels soll die Gastronomie eine wichtige Rolle spielen. Die neue Hotelkette will (und muss laut den Anforderungen des balearischen Tourismusgesetzes zumindest auf den Balearen) vor allem lokale Produkte anbieten und Erlebnisse in den Vordergrund stellen. Ein Großteil der Hotels soll in ehemaligen Meliá-Unterkünften angesiedelt sein.

Die Hotels der neuen Marke sollen stark an der Mittelmeer-Architektur orientiert sein, die Häuser etwa mit einem Innenhof, dem sogenannten patio, ausgestattet sein. Vor allem soll das Leben in den Zel-Hotels unter freiem Himmel stattfinden: Rooftops, Terrassen, Beach Clubs und weitere Außenbereiche sollen dafür sorgen. /jk