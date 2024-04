An der Sicherheitskontrolle am Flughafen Mallorca haben sich am Donnerstag, 4. April erneut lange Schlangen gebildet. Die Verantwortlichen entschlossen sich deswegen dazu, die eigentlich kostenpflichtige "Fast Line" für alle Passagiere zu öffnen. Auch in den Tagen zuvor war es immer wieder zu langen Wartezeiten gekommen. Die mit der Sicherheitskontrolle betrauten Mitarbeiter der Firma Trablisa klagen über Unterbesetzung und schlechte Arbeitsbedingungen. Einen Bummelstreik mit Dienst nach Vorschrift bestreiten sie offiziell.