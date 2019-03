Netflix dreht erneut auf Mallorca

Ausschnitt aus TV-Serie "Turn up Charlie".

Ausschnitt aus TV-Serie "Turn up Charlie". Foto: Netflix

Die Insel Mallorca ist als Drehort für Filme und Serien heiß begehrt. In Palma de Mallorca, Valldemossa, Santa Maria, Pollença und Escorca soll ab Mai die neue Netflix-Serie "White Lines" gedreht werden. Auch mehrere Strände und Bergkulissen werden Álex Pina als Drehorte dienen, wie die Mallorca Film Commission informiert. Netflix dreht damit bereits die zweite Serie auf Mallorca, nachdem "Turn up Charlie" im Sommer 2018 gedreht worden war und schließlich am Freitag (15.3.) ist.

White Lines ist ein Thriller, der von polizeilichen Ermittlungen, nachdem auf Ibiza ein berühmter britischer DJ aus Manchester verschwunden war. Zwei Jahrzehnte später taucht der Körper plötzlich auf. Die Schwester kommt auf die Insel und versucht aufzudecken, was mit ihrem Bruder passiert sein könnte. Ihr Nachspüren führt sie durch Discotheken, auf Luxusyachten und lässt sie auf viele Lügen treffen, die von der "dunkelsten Seite erzählen, wo die Menschen am Limit leben", wie es in der Beschreibung heißt.

Die Mallorca Film Commission informierte, dass sie in diesem ersten Halbjahr bereits 18 Projekte und Anfragen betreut, "fünf davon von internationalem Rang". Dabei handele es sich um drei britische Produktionen - zwei TV-Serien und ein Film - sowie zwei TV-Progamme mit hoher Zuschauerzahl in Deutschland und Irland.



"Turn up Charlie" angelaufen

Fotogalerie: Erste Bilder zur Netflix-Serie "Turn up Charlie"

Am Freitag (15.3.) ist die Netflix-Serie "Turn up Charlie" angelaufen. Gesendet wird die Story in acht Folgen à 24 Minuten. Die große Party zum Schluss wurde auf Mallorca gedreht, obwohl der Plot eigentlich auf Ibiza spielt. /tg

Kochshow wird auf Mallorca gedreht