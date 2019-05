Mallorca-Resident und Rechtspopulist Oliver Flesch offenbar verprügelt

Der deutsche Blogger und Rechtspopulist Oliver Flesch ist nach Berichten mehrerer deutscher Medien in der Nacht von Samstag (11.5.) auf Sonntag in Berlin von mehreren Unbekannten verprügelt worden. Der aus Neukölln stammende 49-Jährige lebt einen Großteil des Jahres in Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca und ist durch mehrere rechtspopulistische Social-Media-Kanäle bekannt geworden. Einer seiner Youtube-Kanäle hat über 44.000 Abonnenten.

Nach Informationen der "Bild" wurde Flesch in der Rigaer Straße im Bezirk Friedrichshain von den Angreifern unter anderem mit Stöcken und Knüppeln angegangen. Die Zeitung zitiert einen Polizeisprecher, der erklärte, dass Flesch in eine Klinik eingeliefert worden sei, aus der er sich aber vor Behandlung selbst wieder entlassen habe. Seine Verletzungen am Kopf und Arm habe man deshalb nicht behandeln können.

Flesch ist vor allem für seine provokanten Thesen bekannt. So hält er mit seiner Meinung über Muslime nicht hinter dem Berg. Bei einem Treffen mit der MZ im November 2018 äußerte er sich darüber, dass Muslime durchschnittlich einen niedrigeren IQ hätten, weil sie über Generationen Inzest betrieben. Dass er „Ekel" bekomme, wenn er sie auf der Straße sehe. „Allein schon ihre Anwesenheit." Dass das Kopftuch für ihn für ein blau geschlagenes Auge stehe. /jk

