Monty Python-Legende John Cleese kommt nach Mallorca

Der legendäre britische Comedian John Cleese tritt am 4.4.2020 im Auditorium in Palma de Mallorca auf. Der 80-Jährige, bekannt für die "Monty Python"-Serie, sowie für Filme wie "Ein Fisch namens Wanda" und "Das Leben des Brian", ist auf Abschiedstournee durch Europa.

Der Meister des schwarzen Humors hat sich auch für diese Gelegenheit einen passenden, wenngleich recht makabren Titel ausgedacht: "Last Time To See Me Before I Die" (Letzte Chance, mich zu sehen, bevor ich sterbe). Der Pressetext lässt ein kleines Fenster der Hoffnung offen, dass es nicht so sei. Cleeses Mutter sei erst im Alter von 101 gestorben - und bis zuletzt recht rüstig gewesen.

Karten für da Spektakel kosten 45 bis 75 Euro und sind ab sofort unter auditoriumpalma.com/ erhältlich. Zuviel sollte man nicht warten. Die Veranstaltung dürfte schnell ausverkauft sein. /pss