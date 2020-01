Altkönig Juan Carlos hat etwas zu feiern

Am Sonntag (5.1.) 82 Jahre alt geworden: Altkönig Juan Carlos.

¡Cumpleaños feliz, Juan Carlos! Der spanische Altkönig ist am Sonntag (5.1.), sieben Monate nachdem er sich vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte, 82 Jahre alt geworden. Wie schon im vergangenen Jahr soll das einstige Staatsoberhaupt im engsten Familienkreis gefeiert haben.

Juan Carlos hatte am 2. Juni 2019 bekanntgegeben, dass er sich fünf Jahre nach seiner Abdankung vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückzieht und nur noch private Termine wahrnimmt, wie etwa die Einladung zur Hochzeitsfeier von Mallorcas Tennisstar Rafael Nadal im Oktober 2019.

Der Altkönig, der am 31. August 2019 am Herzen operiert werden musste, war der Insel über Jahre hinweg sehr zugetan. Die spanische Königsfamilie verbringt ihre Sommerfrische traditionell im Marivent-Palast in Palma de Mallorca.