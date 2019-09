Zweiter Fall von Listeriose auf Mallorca bestätigt

Am Freitag (20.9.) hat das balearische Gesundheitsministerium einen zweiten Fall von Listeriose auf Mallorca bestätigt.

Nachdem Mitte September der erste Listeriose-Fall auf Mallorca bekannt geworden war, ist nun auch ein zweiter Patient auf der Insel von der Erkrankung betroffen. Das hat das balearische Gesundheitsministerium am Freitag (20.9.) in einer Pressemitteilung bestätigt.

Bisher steht allerdings noch nicht fest, ob die gefundenen Bakterien vom gleichen Stamm kommen, der vor allem in Andalusien in den vergangenen Wochen für zahlreiche Erkankungen gesorgt hatte. Das Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca wartet noch auf die Ergebnisse der Proben, die ins Mikrobiologiezentrum von Majadahonda bei Madrid geschickt worden sind.

Die auf Mallorca betroffene Person bleibt vorerst stationär im Krankenhaus und reagiert, wie das balearische Gesundheitsministerium mitteilte, bisher auch adäquat auf die Medikation, die sie gegen die Viruserkrankung verabreicht bekommen hatte.

Auch im Falle des ersten auf der Insel erkrankten Patienten ist bisher noch nicht endgültig geklärt, ob die Erkrankung mit dem Ausbruch von Listeriose-Fällen in Andalusien in Verbindung steht.

Bei dem ersten auf Mallorca wegen Listeriose behandelten Patienten handelt es sich um eine Person, die an Krebs erkrankt ist. In diesen Fällen ist die Listeriose-Erkrankung aufgrund des angeschlagenen Immunsystems besonders gefährlich. Bei Schwangeren besteht die Gefahr einer Ansteckung des ungeborenen Kindes. Ansonsten verläuft die Erkrankung bei gesunden Menschen mit funktionierendem Immunsystem in der Regel harmlos. /sw