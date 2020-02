Britische Familie wegen Verdachts auf Coronavirus auf Mallorca unter Quarantäne

Das Gesundheitsministerium auf Mallorca hat am Freitagabend (7.2.) ein Notfallprotokoll wegen einer möglichen Infektion von vier Personen mit dem Coronavirus gestartet. Eine britische Familie befindet sich im Krankenhaus Son Espases unter Quarantäne. Sie standen in Kontakt mit einem Infizierten in Frankreich. Derzeit werden Proben in Madrid untersucht.

Der Vater der Familie suchte das Krankenhaus auf, obwohl er keines der typischen Symptome aufwies. Als Vorsichtsmaßnahme brachte der Krankenwagen auch dessen Frau und die zwei Töchter ins Son Espases.

Wie aus einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums hervorgeht, war die Vater unlängst in Frankreich, wo er Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Patienten hatte.

Die Ärzte vom Son Espases entnahmen den vier Personen Proben und sendeten diese zur Untersuchung nach Madrid. Bei einer Pressekonferenz am Samstag (8.2.) kündigte Javier Murillas, Chef der Inneren Medizin, an, dass in dem Zeitraum von 24 bis 48 Stunden mit dem Resultat zu rechnen ist. Der Familie gehe es soweit gut, nur die ältere Tochter (10) habe Grippe.

Das Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass es in den vergangenen Tagen immer wieder zu falschen Verdachtsfällen kam. So wurden vier Personen weggeschickt, da sie nur eine gewöhnliche Grippe hatten.

Bislang gibt es nur einen bestätigten Fall in Spanien. Ein deutscher Tourist auf La Gomera ist mit dem Virus infiziert. /rp