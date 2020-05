Phase 1 startet auf Mallorca ohne neue Corona-Tote

Kein neues Todesopfer und nur drei bestätigte neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden auf den Balearen: Mallorca startet am Montag (11.5.) mit guten Zahlen in die Phase eins zur Lockerung des Lockdowns.

Die Zahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie des Coronavirus liegt damit weiterhin bei 209. Von den bislang registrierten 1.953 Corona-Patienten haben bereits 1.415 die Krankheit auskuriert - 14 mehr als am Sonntag.

Die Zahl der Tests wurde unterdessen beständig erhöht, ab Montag (11.5.) sollen auch Patienten von Atemwegserkrankungen mit leichten Symptomen getestet werden.

Auch spanienweit geht die Zahl der Todesopfer zurück, gemeldet wurden 123 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden, die registrierten Neu-Infektionen werden mit 373 beziffert. /ff

