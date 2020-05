Lockdown-Lockerung auf Mallorca: Am Montag öffnen erste Cafés und Restaurants

Viele Geschäfte, Restaurants und Cafés auf Mallorca können nach knapp zwei Monaten Corona-Lockdown ab Montag (11.5.) erstmals wieder öffnen. Zusammen mit mehreren anderen Provinzen und Inseln werden auch die Balearen-Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza in die Phase I des schrittweisen Corona-Exits hochgestuft. Das bestätigten der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa und Pandemie-Koordinator Fernando Simón bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitagabend (8.5.).

Lockdown-Lockerung: Was bedeutet die Phase I für Mallorca?

Mit der ab Montag (11.5.) geltenden Phase I des mehrstufigen Exit-Plans sind viele Dinge auf Mallorca wieder erlaubt, die über Wochen verboten waren. Die Änderungen betreffen das persönliche und wirtschaftliche Leben, aber auch die Mobilität sowie die sportlichen und religiösen Aktivitäten auf der Insel. Die Einzelheiten werden im spanischen Gesetzesblatt am Samstag (9.5.) veröffentlicht. Einige Regelungen wurden im Vorfeld bekannt.

Freunde und Verwandte treffen

Erstmals dürfen sich Menschen wieder auf der Straße und in ihren Privatwohnungen treffen. Die Personenzahl der Gruppen bleibt zunächst auf zehn begrenzt. Bei den Treffen muss der Sicherheitsabstand von möglichst eineinhalb Metern eingehalten werden.



Restaurants und Cafés

Die Außentische der Restaurants und Cafés dürfen unter strengen Auflagen wieder bedient werden. Wie viele Gastronomen von dieser Option Gebrauch machen, bleibt noch abzuwarten. Um genügend Abstand zu gewähren, dürfen nur die Hälfte der Tische aufgestellt werden. Speisekarten und gemeinsam genutzte Öl- und Essigspender wird es nicht geben, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Es gelten strenge Hygienevorschriften.



Um möglichst vielen Gastronomen zu ermöglichen, unter diesen streng regulierten Umständen zu öffnen, signalisierten mehrere Rathäuser im Vorfeld eine gewisse Flexibilität beim Nutzen des öffentlichen Raums, um mehr Tische herausstellen zu können. Die Vorgaben der spanischen Regierung besagen, dass dabei kein Platz für Fußgänger weggenommen werden darf. Der Bürgermeister von Palma de Mallorca, José Hila erklärte gegenüber der MZ, dass man Parkplätze am Straßenrand den Cafés und Bars zur Verfügung stellen werde, um Tische aufzustellen.



Läden, Geschäfte und Einkaufszentren

unter 400 Quadratmetern dürfen öffnen und auch ohne Terminabsprache Kunden bedienen. Dabei gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Die Kundenanzahl pro Laden wird begrenzt. Kundentoiletten werden nicht - oder nur in Ausnahmefällen - geöffnet. Geschäfte mit einer Verkaufsflächedürfen öffnen und auch ohne Terminabsprache Kunden bedienen. Dabei gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Die Kundenanzahl pro Laden wird begrenzt. Kundentoiletten werden nicht - oder nur in Ausnahmefällen - geöffnet. Die Einkaufszentren bleiben weiterhin geschlossen. Allein die großen Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte, die schon bislang aufhatten, bleiben weiterhin geöffnet.



Kirchen, Gottesdienste und Messen

Erstmals nach knapp zwei Monaten dürfen wieder Messen und Gottesdienste mit versammelter Gemeinde abgehalten werden. Die Besucherzahl der Gotteshäuser wird auf ein Drittel beschränkt. Auch Trauerfeiern dürfen wieder abgehalten werden.



Bewegungsfreiheit

Nach wie vor gelten bestimmte Uhrzeiten für die Aktivitäten im Freien. Diese Regelungen sollen es zum Beispiel Senioren und anderen Risikogruppen ermöglichen, sich ohne Angst und ohne Ansteckungsrisiko im Freien aufzuhalten. Die Regelungen werden am Samstag bekannt gegeben.



Reisen zu den Nachbarinseln, Reisen aufs spanische Festland und internationale Reisen bleiben weiterhin verboten.



Hotels und Ferienwohnungen

Hotels und Ferienwohnungen auf Mallorca dürfen ab der Phase I theoretisch wieder Gäste aufnehmen. Das gilt für die Zimmer, die gemeinsam genutzten Innenräume müssen geschlossen bleiben. Da die Insel aber weiter abgeschottet bleibt, werden wohl kaum Besucher kommen und entsprechend kaum Hotels öffnen.



Autofahrten, öffentlicher Nahverkehr und Mobilität

Wer in einem Haushalt wohnt, darf auch im Auto gemeinsam unterwegs sein.

Im öffentlichen Nahverkehr gilt weiterhin Maskenpflicht. Auf der Straße und in den Geschäften werden Mund- und Nasenschutz wärmstens empfohlen aber nicht vorgeschrieben.



Strände und Meer

Das Baden im Meer und das Sonnen an den Stränden von Mallorca bleibt weiterhin verboten. Erlaubt sind das Spazieren und Sporttreiben am Strand. Auch Wassersportarten an der Küste sind in der Regel erlaubt. Die Bestimmungen werden von jeder Gemeinde festgelegt. In Palma de Mallorca wurden die Strände schon während der Phase 0 für Spaziergänge geöffnet. "Daran ändert sich vorerst nichts", bestätigte Bürgermeister José Hila gegenüber der MZ.



Kultur und Sport

Mehrere Sehenswürdigkeiten, die in den vergangenen Wochen geschlossen waren, können jetzt wieder Besucher empfangen. Auf Mallorca öffnen zum Beispiel mehrere Museen, die Kathedrale und das Schloss Bellver, wie die Stadtverwaltung erklärte. Die Anzahl der Besucher ist zunächst auf ein Drittel beschränkt. Auch die Bibliotheken öffnen mit Auflagen.

Einigeöffnen ebenfalls. Das betrifft vor allem Sportarten, die ohne großes Ansteckungsrisiko betrieben werden können. Die Stadt Palma nannte als Beispiele



Stand Freitag 8. Mai, 21.10 Uhr. Diese Meldung wird im Laufe des Freitagabends und am Samstagvormittag um weitere Informationen erweitert. /tg

