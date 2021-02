Wer in Spanien und auf Mallorca als nächstes geimpft werden soll

Es gibt etwas mehr Klarheit darüber, wie es künftig mit der Impfkampagne auf Mallorca und im übrigen Spanien weitergehen soll. Vertreter der regionalen Gesundheitsministerien koordinierten den weiteren Ablauf am Mittwoch (17.2.) in einer Online-Konferenz mit dem spanischen Gesundheitsministerium.

Grundsätzlich wird die Bevölkerung dabei in Altersgruppen eingeteilt. Auf die Gruppe der über 80-Jährigen folgen Menschen im Alter zwischen 70 und 79 Jahren, darauf die Menschen zwischen 60 und 69 Jahren, bis nach und

nach auch die jeweils jüngeren Gruppen an der Reihe sind. Dabei werden sich die einzelnen Gruppen zeitlich überschneiden, da ja bei den meisten Impfstoffen zwei Impfungen in zeitlichen Abständen von mehreren Wochen nötig sind.

Aber auch Menschen im Alter zwischen 45 und 54 Jahren werden bereits in den kommenden Tagen zur Impfung gebeten, sofern sie einer Berufsgruppe angehören, die in besonderem Maße als systemrelevant eingestuft wird.

Für sie wird der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca eingesetzt, der nach Einschätzung des spanischen Gesundheitsministeriums nicht an Menschen über 55 Jahre verabreicht werden soll, weil diese Altersgruppe im Zulassungverfahren dieses Herstellers nicht ausreichend getestet wurde. Welche Berufe genau zu den systemrelevanten Tätigkeiten gehören, wurde zunächst noch nicht bekannt.

Unklar ist bislang ebenfalls, zu welchem Zeitpunkt die jeweilige Altersgruppe zur Impfung gebeten wird. Auf Mallorca und den übrigen Balearen-Inseln läuft derzeit die Impfung von Menschen mit der Pflegestufe III sowie deren Pflegekräften.

Diese wird sich mit der Gruppe der über 80-Jährigen überlappen, während wohl gleichzeitig mit dem Impfen der systemrelevanten Berufstätigen zwischen 45 und 54 begonnen wird. Die balearische Gesundheitsministerin will dazu am Mittwochabend (17.2.) Stellung beziehen. /tg

