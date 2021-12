Mallorca hat seinen zweiten Omikron-Fall: Wie Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Freitagmittag (3.12.) bei einer Pressekonferenz bestätigte, wurde die Infektion mit der neuen Variante des Coronavirus bei einem jungen Mann inzwischen per PCR-Test im Krankenhaus von Son Espases bestätigt.

Der 31-jährige Südafrikaner, der offenbar zum Arbeiten auf die Insel kam, war am Donnerstag (2.12.) bei seiner Ankunft auf dem Flughafen von Son Sant Joan per Antigentest positiv auf Sars-Cov2 getestet worden. Der Mann war zuvor in Frankfurt in die Maschine nach Mallorca umgestiegen. Der 31-Jährige weist keine Symptome auf und wurde ins Hotel Bellver gebracht, wo vor allem positiv getestete Urlauber untergebracht werden.

Am Mittwoch (1.12.) war der erste positive Omikron-Fall auf Mallorca entdeckt worden. Eine 20-jährige Schweizerin, die ebenfalls in Frankfurt von einem Flug aus Südafrika umstieg, hatte sich mit der neuen Variante infiziert.