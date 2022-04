2018 haben die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas ihre Protokolle für die Versorgung von neurovaskulären und kardiovaskulären Notfällen an internationale Standards angepasst und bestens ausgestattete Einsatzteams mit eigens geschulten Fachkräften zusammengestellt, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr bereit sind, den sogenannten Código Ictus oder Código Infarto zu aktivieren.

Seit der Einführung im Jahr 2018 wurde das Schlaganfall-Notfallprogramm mehr als 200 Mal ausgelöst. In den Krankenhäusern der Quirónsalud-Gruppe auf den Balearen werden modernste Therapien angewandt, die den Standards führender Zentren in aller Welt in nichts nachstehen. Bei mehr als 25 Prozent der behandelten Patienten kam dabei erfolgreich die mechanische Thrombektomie zum Einsatz. Es handelt sich dabei um eine interventionelle Schlaganfall-Behandlung, die es in einigen Fällen ermöglicht, das verstopfte Blutgerinnsel zu lösen und aus dem Blutgefäß zu entfernen, so dass die Blutzirkulation rasch wiederhergestellt und mögliche Folgeerscheinungen des Patienten im Zusammenhang mit der neurovaskulären Erkrankung verhindert bzw. verringert werden können. Nach den in den klinischen Leitlinien festgelegten Standards werden die Reaktionszeiten überwacht und erforderliche Therapien in weniger als einer Stunde nach Eintreffen des Patienten in der Notaufnahme eingeleitet, wodurch hervorragende Genesungsergebnisse erzielt werden.

Was Herz-Kreislauf-Notfälle betrifft, so wurde das Infarkt-Notfallprogramm seit 2018 bereits 240 Mal aktiviert. Auch in diesem Bereich ist es gelungen, die Kriterien führender wissenschaftlicher Gesellschaften zu erfüllen, die bei Akutfällen eine „Door-to-needle“-Zeitspanne von weniger als 30 Minuten bis zum Behandlungsbeginn vorgeben.

Die Behandlungserfolge bestätigen die erfolgreiche Entwicklung und verdeutlichen einmal mehr, dass die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas sichere, zuverlässige und ausgezeichnete Zentren für die Behandlung von neurovaskulären und kardiovaskulären Notfällen sind. Und da Zeit bekanntlich bei diesen Pathologien ein entscheidender Faktor ist, stehen hier ein schnelles Reaktionsvermögen und die Anwendung effektiver Therapien an oberster Stelle – selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Sicherheitsgarantien. Zum Einsatz kommen dabei je nach Fall Fibrinolytika zur Auflösung von Blutgerinnseln, interventionelle Techniken wie die Legung eines Katheters im Falle eines Infarkts oder mechanische Thrombektomie bei einem ischämischen Schlaganfall. Es wird dabei stets auf die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen geachtet, die die jeweils aktuelle Situation im Gesundheitswesen erfordert.

Schlaganfall-Notfallprogramm

Bei einem Schlaganfall ist die Blutzufuhr zum Gehirn blockiert, was zu einer Schädigung des zentralen Nervensystems führt. Schlaganfälle können ischämisch (Thrombus oder Gerinnsel verschließt eine Arterie im Hirn) oder hämorrhagisch (Hirnblutung aufgrund eines geplatzten Gefäßes) sein.

Bei Auftreten erster Symptome ist die Reaktionszeit bis zum Beginn der Behandlung der entscheidende Faktor für eine gute Entwicklung des Patienten und die Verringerung der Sterblichkeitsrate, die in den letzten Jahren dank Techniken wie der mechanischen Thrombektomie um 25 Prozent gesunken ist. Es handelt sich dabei um einen minimalinvasiven Eingriff, der von interventionellen Radiologen in Zusammenarbeit mit dem Neurologie-Team durchgeführt wird und die Lokalisierung und Zerstörung des Gerinnsels ermöglicht, das die Blutzirkulation in den Arterien, die das Gehirn versorgen, behindert. Bei Anwendung innerhalb der ersten vier Stunden, kann die Durchblutung schnell wiederhergestellt und in 90 Prozent der Fälle mögliche Folgeschäden verringert werden.

Bei einem Infarkt ist die Zeit ein entscheidender Faktor

Sobald das Infarkt-Notfallprogramm ausgelöst wird, wartet in der Clínica Rotger oder im Hospital Quirónsalud Palmaplanas bereits ein Team von Interventionskardiologen auf den Patienten, um ihn zu untersuchen und sofort zu handeln. Entweder kommt dann gleich die Fibrinolyse zur Auflösung des Gerinnsels zum Einsatz, es steht aber auch schon der spezialisierte Behandlungsraum für die Durchführung einer Angioplastie, gegebenenfalls mit Stent-Implantation, bereit. Beide Maßnahmen ermöglichen es, die Blutzirkulation zum Herzen des Patienten wiederherzustellen, und sie erhöhen, falls sie innerhalb der ersten 120 Minuten durchgeführt werden, die Chancen, mögliche Folgeerscheinungen eines Herzinfarkts zu verringern.